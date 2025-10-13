[준PO3차전] 이숭용 SSG 감독 “앤더슨 완벽히 회복…불펜은 10개 구단 최고”

이미지 확대 이숭용 SSG 랜더스 감독. 서울신문 DB

프로야구 SSG 랜더스가 전직 대구에서 포스트시즌 플레이오프(PO·5전 3승제) 진출 확률 100% 확보에 도전한다. 이숭용 SSG 감독의 필승 카드는 ‘건강을 회복한’ 에이스 드루 엔더슨이다.이 감독은 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성 라이온즈와 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 3차전을 앞두고 “앤더슨의 몸 상태는 거의 완벽히 회복했다. 다만 경기 감각이 걱정되긴 한다”고 그의 컨디션을 전했다.앤더슨은 올해 정규시즌에서 12승 7패, 평균자책점 2.25를 기록하며 맹활약해 애초 SSG의 가을야구 선봉장으로 낙점됐다. 하지만 이번 시리즈를 앞두고 장염에 걸리면서 1~2차전에 나서지 않고 회복에 집중해왔다. 홈인 인천 2연전에서 삼성과 1승씩을 나눠 가진 SSG는 이날 앤더슨을 선발 마운드로 올린다. 역대 5전 3선승제 준PO 시리즈에선 2차전까지 1승 1패 동률을 기록한 사례가 7번 있었는데 모두 3차전을 이긴 팀이 PO 시리즈에 진출했다.이 감독은 이날 불펜 운영 계획과 관련해서는 “작년 5위 결정전에서 (선발인) 김광현을 구원 등판시킨 뒤에 많은 생각을 했다”며 “선발 투수는 선발 투수의 루틴이 있다. (1차전 선발인) 미치 화이트는 선발로 준비한다. 오늘 구원 등판하지 않는다”라고 말했다. 이어 “우리 불펜은 10개 구단 최고다. 투수 운영은 순리대로 한다”고 덧붙였다.SSG는 박성한(유격수), 기예르모 에레디아(좌익수), 최정(3루수), 한유섬(지명타자), 고명준(1루수), 최지훈(중견수), 김성욱(우익수), 안상현(2루수), 이지영(포수) 순으로 타순을 짰다. 이지영은 이번 준PO시리즈에서 처음으로 선발 출장한다.이 감독은 “조형우가 준PO 1, 2차전에서 많은 걸 쏟아냈다. 조형우의 몸이 무거워 보여서 오늘은 이지영을 선발로 낸다”며 “이지영도 열심히 준비했다. 베테랑답게 오늘 잘해줄 것”이라고 기대했다.대구 박성국 기자