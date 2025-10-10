가을비로 하루 연기된 삼성-SSG 2차전…누구에게 유리할까

이미지 확대 10일 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 2차전 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기가 비로 취소돼 전광판에 안내 문구가 나오고 있다. 2025.10.10. 연합뉴스

이미지 확대 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 프로야구 KBO리그 포스트시즌 준플레이오프 1차전 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 경기. 5-2로 승리한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 2025.10.9. 연합뉴스

어제부터 내린 가을비 때문에 10일 오후 6시 30분 인천 SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 프로야구 준플레이오프(준PO·5전 3승제) 2차전이 하루 연기됐다. 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스 가운데 누구에게 더 유리할까.KBO 사무국은 준PO 2차전을 우천취소하고 11일 오후 2시 같은 장소에서 열기로 했다고 10일 오후 밝혔다. 1차전이 끝난 9일 저녁부터 내리기 시작해 그치지 않았고, 경기 시간 강수량 예보도 늘어났기 때문이다. 이에 따라 12일은 하루 쉬고 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 3차전이 열린다.경기가 하루 늦어지긴 했지만 SSG와 삼성은 선발투수를 예정대로 내세우기로 했다. SSG는 왼팔 투수 김건우를, 삼성은 오른팔 투수 헤르손 가라비토를 예고했다.김건우는 이번 정규시즌 35경기 5승 4패, 2홀드, 평균자책점 3.82를 남겼다. 시즌 막판 선발 등판에서 강렬한 인상을 남겼고 가을야구 선발 등판을 하게 됐다. 벤치의 믿음인 동시에 무거운 책임감을 느낄 수밖에 없는 자리다.가라비토는 이번 시즌 15경기에서 4승 4패, 평균자책점 2.64를 거뒀다. 삼성은 2차전 가라비토, 3차전 아리엘 후라도, 4차전 원태인이라는 선발 운용 계획을 일찌감치 짜놨다.강국진 기자