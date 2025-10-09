[준PO 1차전] 이숭용 SSG 감독 “2차전 선발은 김건우…‘장염’ 앤더슨 컨디션 더 봐야”

이미지 확대 이숭용 SSG 랜더스 감독이 9일 인천 SSG랜더스필드에서 삼성 라이온즈와 포스트시즌 준플레이오프 1차전을 앞두고 타순변화 등 전략을 설명하고 있다. 인천 박성국 기자

프로야구 정규리그 3위로 준플레이오프(준PO·5전3승제)에 직행한 SSG 랜더스가 삼성 라이온즈(4위)와 1차전부터 타순에 파격적인 변화를 줬다. 2차전 선발 투수도 애초 전망됐던 에이스 드류 앤더슨과 김광현이 아닌 프로 데뷔 5년차 왼손 투수 김건우 ‘깜짝 카드’를 꺼내 들었다.SSG는 9일 오후 2시 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 준PO 1차전 타순을 1번 박성한(유격수)-2번 안상현(2루수)-3번 기에르모 에레디아(좌익수)-4번 한유섬(우익수)-5번 최정(3루수)-6번 고명준(1루수)-7번 최지훈(중견수)-8번 류효승(지명타자)-9번 조형우(포수) 순으로 구성했다.올 시즌 팀의 붙박이 3번 타자인 최정이 5번 타순으로 내려갔다. 경기에 앞서 만난 이숭용 SSG 감독은 “철저하게 데이터를 따른 타순 조정”이라고 밝혔다. 올 시즌 최정은 삼성의 1차전 선발 투수인 최원태를 상대로 7타수 무안타 2볼넷으로 다소 약한 모습을 보였다.이 감독은 “올 시즌 최정이 최원태를 상대로 안타를 하나도 못 쳤다. 대신 박성한, 안상현, 에레디아, 한유섬 등 잘 쳤던 선수들이 앞으로 간다. 그래서 변화를 준 것”이라고 설명했다.SSG 선발 투수는 팀 2선발 미치 화이트다. 1선발인 앤더슨이 포스트시즌 휴식기에 장염에 걸린 게 변수가 됐다. 화이트가 1차전에 출격하면서 2차전 선발로 앤더슨과 김광현이 거론됐으나 이 감독은 김건우를 예고했다.김건우는 올 시즌 35경기에 출전 5승4패, 2홀드, 평균자책점 3.82를 거뒀다. 시즌 막판 선발로 전향해 팀의 막바지 순위 경쟁에 힘을 보탰다. 이 감독은 “건우가 지금 김광현보다 페이스가 좋다. 광현이는 조금 더 휴식을 준다. 건우는 내년에도 선발로 나갈 선수라 (포스트시즌을) 경험하는 게 낫다고 생각한다. 컨디션도 좋다”고 말했다.앤더슨에 대해서는 “이제 음식을 먹기 시작했다. 조금 더 컨디션을 올려야 할 것 같다”고 덧붙였다.지난해 SSG 사령탑에 오른 이 감독은 이번이 감독으로 나서는 첫 가을야구다. 그는 적장으로 만나는 박진만 삼성 감독과는 현역 시절 현대 유니콘스에서 한솥밥을 먹었다. 이 감독은 “박 감독은 제가 각별히 아꼈던 후배다. 결혼도 제가 소개해준 분과 했다”고 웃은 뒤 “감독이 돼서 상대 팀으로 만나는 것도 감회가 새롭다”고 말했다.인천 박성국 기자