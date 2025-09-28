삼성-kt-NC 중 누가? 10월 5일 가을야구 시작, WC 1차전…한국시리즈는 24일부터

이미지 확대 삼성 라이온즈 오승환이 21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 kt 위즈와의 원정 경기에 앞서 은퇴 투어를 진행하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 이호준 NC 다이노스 감독이 18일 창원 NC파크에서 2025 KBO리그 정규시즌 삼성 라이온즈와의 홈 경기를 앞두고 은퇴하는 오승환을 반기고 있다. 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 지난해 10월 21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한국시리즈 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 1차전이 비로 인해 서스펜디드 게임(일시 정지 경기)으로 선언된 모습. 광주 연합뉴스

프로야구 삼성 라이온즈, kt 위즈, NC 다이노스 중 와일드카드(WC) 결정전에 진출할 주인공은 어느 팀일까. 다음 달 5일부터 가을야구가 시작된다.한국야구위원회(KBO)는 28일 2025 KBO 포스트시즌 일정을 확정했다. WC 결정전은 다음 달 5일 1차전을 시작으로 최대 2경기가 펼쳐진다. 정규리그 4위가 1승 또는 무승부를 거두면 준플레이오프(준PO)에 오른다. 연장 15회까지 승부가 가려지지 않으면 무승부로 처리된다. 처음 WC가 도입된 2015시즌 이후 5위가 준PO에 오른 건 지난 시즌 두산 베어스를 제압한 kt가 유일하다.4위 삼성(73승2무67패)은 이날 키움 히어로즈 원정에서 4-2로 이기면서 정규리그 2경기를 남기고 5위 kt(70승4무67패)를 1경기 반 차로 따돌렸다. 6위 NC(67승6무67패)와는 3경기 차다. 마지막 일정에 따라 이 중 2팀이 WC 결정전에서 맞붙을 가능성이 크다.우천 취소 등 변수가 없으면 한국시리즈는 10월 24일 시작된다. 7차전까지 치르면 11월 1일 막을 내린다. 준플레이오프와 플레이오프는 5전3승제, 한국시리즈는 7전4승제다. 각 시리즈 사이 최소 하루는 이동일로 설정된다. 포스트시즌 경기가 비로 열리지 못하면 다음 날로 연기된다. 경기가 미뤄져도 일정에 영향이 없으면 예정대로 진행된다. 무승부가 나오면 이동일 없이 연전으로 진행된다.포스트시즌에서 노게임과 강우 콜드는 없다. ‘서스펜디드 게임’(Suspended Game·일시 정지 경기) 규정만 적용되는데 이 경우 재개 이닝과 상관없이 하루에 한 경기만 치른다. 지난해 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 한국시리즈에서 사상 처음 서스펜디드 게임이 선언된 바 있다.당시 6회 초 삼성이 1-0으로 앞선 가운데 1차전이 우천 중단됐다. 다음 날도 비가 많이 내려 이틀 뒤에 상황이 그대로 재개됐고 KIA가 하루에 1, 2차전을 모두 이겼다. 이 사례를 방지하기 위해 KBO 이사회가 올 시즌을 앞두고 하루에 한 경기만 진행하기로 했다.한국시리즈 홈 편성은 기존 2-2-3(정규 1위-플레이오프 승리 팀-1위)에서 2-3-2로 바뀐다. 이에 따라 정규 1위는 한국시리즈 1, 2, 6, 7차전을 홈에서 맞는다. 출장 가능 코치 수도 9명에서 10명으로 늘었다. 추가 1명은 퀄리티 컨트롤(QC) 또는 전력 분석 코치로 한정된다.정규 우천 연기 경기가 하위권 맞대결 등 포스트시즌 시리즈와 관련이 없으면 가을야구 기간에도 진행된다. 또 와일드카드 결정전 참가팀과 무관한 대진은 정규시즌 최종일인 10월 3일, 4일에 열릴 수 있다.서진솔 기자