‘선발 데뷔’ 정우주부터 ‘세이브 2위’ 김서현…‘투수 9명 공세’ 한화, 키움 꺾고 1위 LG와 3경기 차

이미지 확대 한화 이글스 김서현이 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 7-6으로 이긴 뒤 기뻐하고 있다. 대전 뉴스1

이미지 확대 한화 이글스 정우주가 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 공을 던지고 있다. 대전 뉴스1

이미지 확대 한화 이글스 황영묵이 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 타격하고 있다. 대전 뉴스1

이미지 확대 키움 히어로즈 이주형이 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 프로야구 정규시즌 한화 이글스와의 원정 경기에서 적시타를 친 뒤 기뻐하고 있다. 대전 뉴스1

프로야구 한화 이글스가 선발 데뷔전을 치른 정우주부터 마무리 김서현까지 투수 9명을 투입하는 총공세로 선두 LG 트윈스와의 격차를 좁혔다. 타격전에서 1점 차 승리를 지켜내는 집중력이 돋보였다.한화는 15일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 키움과의 홈 경기에서 7-6으로 이겼다. 전날 10-13 패배를 설욕한 2위 한화(77승3무53패)는 1위 LG(80승3무50패)와 3경기 차가 됐다. 키움은 시즌 87패(44승4무)째를 당했다.2025 신인드래프트 전체 2순위 정우주는 2와 3분의1이닝 3피안타 4탈삼진 2볼넷 2실점을 기록했다. 불펜에서 46경기 3승 3홀드 평균자책점 2.96으로 활약했던 정우주는 엄상백, 황준서 등의 부진 여파로 선발 기회를 잡았는데 3회에만 안타 3개, 볼넷 1개를 내줘 교체됐다.한화는 황준서(1이닝 무실점)를 시작으로 김종수(3분의2이닝 1실점), 조동욱(3분의1이닝 1실점), 엄상백(1과 3분의2이닝 무실점), 김범수(0이닝 2실점) 등 불펜을 총동원했다. 박상원, 주현상은 7회부터 각각 1이닝을 책임졌고 9회 마운드에 오른 김서현(1이닝 무실점)은 시즌 31세이브로 김원중(롯데 자이언츠)과 함께 리그 공동 2위에 올랐다.타선에선 9번 타자 황영묵이 4타수 3안타 3타점 1득점 맹활약했다. 1번 손아섭이 5타수 2안타 2타점, 루이스 리베라토는 5타수 2안타 1타점으로 뒤를 받쳤다. 다만 3회 수비 도중 외야 담장에 부딪힌 문현빈(1타수 무안타)이 교체된 게 아쉬웠다.키움은 28순위 좌완 신인 박정훈이 생애 2번째로 선발 등판해 3과 3분의2이닝 6실점으로 물러났다. 사사구가 7개에 달했다. 이주형이 대타로 나와 2타수 2안타 3타점, 테이블세터 박주홍과 송성문이 각각 4타수 2안타 2득점 1타점으로 분전했다. 하지만 불펜 원종현이 1이닝 3피안타 1실점으로 패전의 멍에를 썼다.2회 말 한화는 채은성이 볼넷, 이도윤이 몸에 맞는 공, 이재원이 볼넷으로 출루했고 황영묵이 2타점 적시타를 터트렸다. 키움은 다음 공격에서 어준서가 안타를 친 다음 박주홍과 송성문이 각각 2루타, 3루타를 때려 균형을 맞췄다. 4회 초에는 임병욱이 바뀐 투수 황준서의 슬라이더를 받아 쳐 1루수 옆을 꿰뚫었고 3루까지 내달렸다. 하지만 김건희, 어준서가 한화의 3번째 투수 김종수에게 막혔다.4회 한화가 무사 만루 기회를 잡았다. 이진영, 이도윤이 연속 볼넷을 얻은 뒤 이재원이 번트를 댔다. 1루수 임지열이 3루로 공을 던졌는데 이진영의 발이 먼저 베이스를 밟았다. 이어 황영묵과 손아섭이 적시타를 기록했고, 리베라토가 희생 플라이를 쳤다.5회 키움도 볼넷으로 기회를 잡았다. 오선진, 송성문, 임지열이 출루했고 대타 이주형이 엄상백의 슬라이더를 2타점 2루타로 연결했다. 7회엔 박주홍, 송성문이 연속 안타를 뽑아낸 후 도루를 시도했는데 한화 포수 최재훈의 3루 송구가 빗나가면서 1점을 더했다. 여기에 이주형이 다시 2루타를 때려 6-6 동점을 만들었다.8회 다시 한화가 앞서나갔다. 2루타를 친 이원석이 채은성의 안타로 3루까지 나아갔다. 이어 이진영이 땅볼로 타점을 올렸다. 이어 김서현이 9회 초를 깔끔하게 정리했다.서진솔 기자