LG, 시즌 80승 선착… 정규리그 1위 95% 확률 잡았다

패배한 한화에 3.5게임 차 앞서

7위 NC 2연승… 5위 삼성 추격

2025-09-15 26면

프로야구 선두 LG 트윈스가 선발 앤더스 톨허스트의 호투와 14안타를 폭발하는 타선의 힘을 바탕으로 KIA 타이거즈를 대파하고 80승 고지에 선착했다.LG는 14일 서울 잠실구장에서 열린 KIA와의 경기에서 KIA에 14-0으로 승리했다. 가장 먼저 80승(3무50패)고지에 오른 LG는 선두 자리를 굳게 지켰다. 선두 LG는 2위 한화 이글스가 키움 히어로즈에 10-13으로 패하면서 3.5경기차로 앞서 나가면서 한국시리즈 직행을 위한 매직넘버를 ‘9’로 줄였다. 지난 시즌까지 80승을 선점한 팀이 정규리그 1위를 차지한 사례는 20차례 중 19회(2000년 양대리그 제외)로 95%나 된다.LG는 1994년과 2023년 두 차례 80승을 선점했고 모두 정규리그 1위를 차지한 뒤 한국시리즈 우승 트로피까지 들었다. 정규리그 80승 선점 팀의 한국시리즈 우승은 20차례 중 15차례로 75%다. LG 선발 톨허스트는 6이닝 2피안타 1볼넷 5탈삼진 무실점의 흠 잡을 곳 없는 투구로 시즌 5승(1패)째를 수확했다.한편 NC 다이노스는 창원에서 열린 두산 베어스와의 경기에서 6-0으로 승리했다. 2연승을 거둔 7위 NC는 5위 삼성 라이온즈와 승차를 1.5게임으로 유지하며 막판까지 순위 경쟁을 펼치게 됐다. 6이닝 동안 삼진 10개를 추가한 NC 선발 라일리 톰슨은 15승(6패)째를 올리며 코디 폰세(17승)에 이어 라이언 와이스(15승·이상 한화)와 다승 공동 2위가 됐다. 특히 시즌 200탈삼진을 달성한 라일리는 폰세(236개)와 드루 앤더슨(225개·SSG)의 뒤를 쫓았다. 3명이 200탈삼진을 돌파한 것은 처음이다.이제훈 전문기자