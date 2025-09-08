노경은, 3년 연속 30홀드 코앞…방출생 신화 이어간다

이미지 확대 30홀드 향해 역투하는 노경은 (인천=뉴스1) 김성진 기자 = 5일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 ‘2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그’ 롯데 자이언츠와 SSG 랜더스의 경기, SSG 노경은이 7회초 투구하고 있다. 2025.9.5/뉴스1

프로야구 SSG 랜더스의 노경은이 3년 연속 30홀드를 눈앞에 두면서 방출생 신화를 이어가고 있다.노경은은 7일 잠실에서 열린 LG 트윈스와의 경기에 팀이 5-3으로 앞선 6회에 등판해 1이닝을 무실점으로 막으며 홀드를 기록했다. 29홀드(3승5패3세이브)를 챙긴 노경은은 LG 트윈스의 김진성(30홀드)에 이어 홀드 부문 2위에 올랐다.노경은은 홀드 하나만 더 올리게 되면 3년 연속 30홀드를 기록하게 된다. 이와 함께 3시즌에서 100홀드도 넘어선다. 현재까지 97홀드인 노경은은 100홀드까지 단 3개만을 남겨두고 있다.지난 2022년 선발과 불펜을 오가던 노경은은 2023년부터 전업 불펜으로 활약했다. 2023년 76경기서 83이닝을 던지며 30홀드, 지난해에는 77경기에서 83과3분의2이닝을 던지며 38홀드(홀드왕)를 책임졌다. 올해는 7일까지 69경기에서 70과3분의1이닝을 던지며 29홀드를 기록 중이다. 평균자책점은 지난 2년보다 더 낮은 2.05에 불과하다.노경은은 무엇보다도 방출생 신화를 이어가고 있다. 2021 시즌이 끝난 뒤 노경은은 롯데 자이언츠로부터 방출 통보를 받았다. 당시 야구계에서는 노경은의 선수 생활이 끝났다는 평가가 지배적이었다.그렇지만 이를 악물은 그는 그해 겨울 제주도에 캠프를 차린 SSG를 찾아가 테스트를 받았다. 구위는 합격점. 당시 구단이 1억 원에 계약을 하자 일부에서는 그것도 많다는 지적까지 나오기도 했다.노경은은 구단의 믿음을 저버리지 않았다. 2023년 30홀드로 무서운 활약을 펼치더니 지난해에는 38홀드로 역대 최고령 홀드왕 타이틀을 거머쥐었다. 노경은의 활약 속에 SSG는 가을 야구에서 좀 더 유리한 고지를 점령할 것으로 전망된다.노경은은 이제 30홀드 이상에 평균자책점 2.0 미만이라는 대기록도 노리고 있다. 지금까지 이 같은 기록을 충족한 선수는 단 3명에 불과하다. 2006년 삼성 라이온즈의 권오준(32홀드·평균자책점 1.69), 2012년 SK 와이번스의 박희수(34홀드·평균자책점 1.32), 2022년 kt 위즈의 김민수(30홀드·평균자책점 1.90) 등이다.노경은은 “구속이 잘 나오는 날엔 오히려 난타당하는 경우가 많다”라며 “몸 상태가 좋다고 방심하면 흔들리는 경우가 많으니 구속에 얽매이지 말고 매 순간 집중해야 한다”고 말했다.이제훈 전문기자