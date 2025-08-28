마무리 투수 어깨에 시즌 운명 달려

안정감 찾은 김재윤… 삼성 상승세

몸 상태 회복 정해영… KIA 해결사

프로야구 명문 구단들의 시즌 운명이 마무리 투수 어깨에 달렸다. 삼성 라이온즈가 김재윤이 안정감을 찾고 상승세를 탄 것처럼 KIA 타이거즈도 돌아온 ‘세이브왕’ 정해영에게 위기 탈출의 열쇠를 맡겼다.정해영은 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 7회 말 등판, 1이닝 1피안타 무실점을 기록했다. 지난달부터 이달 중순까지 12경기에서 3패 6세이브 평균자책점 6.55로 부진했던 정해영은 퓨처스 리그(2군)로 내려갔다가 이날 열흘 만에 1군으로 복귀했다. 이범호 KIA 감독은 “구속이 떨어졌던 정해영의 몸 상태가 회복됐다. 자신 있게 공을 던질 것”이라며 다음 경기부터 다시 9회 등판시키겠다고 밝혔다.5점대 구원 평균자책점으로 리그 9위인 KIA는 전날 SSG 전에서 2-0으로 앞서다가 5-9로 역전패했다. 2번째 투수 한재승부터 김기훈, 조상우, 최지민, 김건국까지 모두 실점하면서 6연패를 당했다. 전상현이 정해영을 대체하면서 7, 8회를 막을 필승조가 부족한 악순환에 빠진 것이다. KIA가 8위를 맴돌고 있어 지난 시즌 세이브 1위(31개) 정해영의 활약이 절실한 상황이다.반대로 삼성은 김재윤이 지난 26일 두산 베어스전에서 마지막 1이닝을 깔끔하게 정리하면서 6-2로 승리했다. 4연승을 달린 삼성은 3위권 팀들을 2경기 차 내외로 추격하고 있다. 그 중심엔 최근 10경기에서 3세이브 무실점 호투 중인 김재윤이 있다.5월까지 6점대 후반 평균자책점으로 부진했던 김재윤은 21세 신성 이호성에게 마무리 자리를 내주는 아픔을 겪었다. 6월 말엔 2군에서 재정비의 시간을 보내기도 했다. 그러다 지난달에 제 모습을 되찾으며 다시 뒷문을 맡았고, 팀 불펜 자책점 8위의 삼성도 반등의 계기를 마련했다.박진만 삼성 감독은 “매번 경기 후반에 고전했는데 김재윤의 활약으로 숨통이 틔었다. 마무리가 9회에 버텨 주니까 앞에서 던지는 선수들의 활용도가 커졌다. 아주 큰 역할을 하고 있다”고 칭찬했다.서진솔 기자