‘성적 열쇠’ 마무리, 김재윤 10경기 무실점에 삼성 4연승…‘6연패’ KIA 운명은 정해영 어께에

이미지 확대 삼성 라이온즈 김재윤이 23일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 키움 히어로즈와의 홈 경기에서 12-8로 승리한 뒤 포수 이병헌과 세레머니하고 있다. 대구 뉴스1

이미지 확대 삼성 라이온즈 김재윤이 26일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 공을 던지고 있다. 삼성 라이온즈 제공

이미지 확대 KIA 타이거즈 정해영이 16일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 공을 던지고 있다. KIA 타이거즈 제공

이미지 확대 이범호 KIA 타이거즈 감독이 15일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 두산 베어스와의 원정 경기에서 정해영과 대화하고 있다. KIA 타이거즈 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로야구 명문 구단들의 운명이 마무리 투수 어깨에 달렸다. 삼성 라이온즈가 김재윤이 안정감을 찾고 상승세를 탄 것처럼 KIA 타이거즈도 돌아온 ‘세이브왕’ 정해영에게 위기 탈출의 열쇠를 맡겼다.정해영은 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 원정 경기를 앞두고 1군 명단에 등록될 예정이다. 그는 지난달부터 이달 중순까지 12경기 3패 6세이브 평균자책점 6.55로 부진한 끝에 퓨처스 리그(2군)행을 통보받았다가 열흘 만에 복귀했다. 이범호 KIA 감독이 “팀 내 가장 강한 불펜 투수가 열정과 책임감을 보여야 한다”고 강조한 만큼 기대에 부응해야 하는 상황이다.5점대 구원 평균자책점으로 리그 9위인 KIA는 전날 SSG전에서 2-0으로 앞서다가 5-9로 역전패했다. 2번째 투수 한재승부터 김기훈, 조상우, 최지민, 김건국까지 모두 실점하면서 6연패를 당했다. 전상현이 정해영의 마무리 자리를 대체하면서 7, 8회를 막을 필승조가 부족한 악순환에 빠진 것이다. KIA가 8위(54승4무59패)를 맴돌면서 5위권과 3경기 차로 벌어져 지난 시즌 세이브 1위(31개) 정해영의 활약이 절실한 상황이다.반대로 삼성은 김재윤이 26일 두산 베어스전에서 마지막 1이닝을 깔끔하게 정리하면서 6-2로 승리했다. 4연승을 달린 7위 삼성(59승2무59패)은 5할 승률을 회복하며 3위권 팀들을 2경기 차 내외로 추격했는데 그 중심엔 최근 10경기에서 3세이브 무실점 호투 중인 김재윤이 있었다.5월까지 6점대 후반 평균자책점으로 부진했던 김재윤은 21세 신성 이호성에게 마무리 자리를 내주는 아픔을 겪었다. 6월 말엔 2군에서 재정비의 시간을 보내기도 했다. 그러다 지난달에 제모습을 되찾으며 다시 뒷문을 맡았고, 팀 불펜 자책점 8위의 삼성도 반등의 계기를 마련했다.박진만 삼성 감독은 통산 188세이브의 김재윤에 대해 “그의 활약으로 숨통이 틔었다. 9회에 버텨주니까 앞에서 던지는 선수들의 활용도가 커졌다. 아주 큰 역할을 하고 있다”고 칭찬했다.서진솔 기자