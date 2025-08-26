LG 4번 문보경 vs 한화 4번 노시환…선두 경쟁만큼 치열한 토종 홈런 1위 싸움

이미지 확대 LG 트윈스 문보경이 17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 홈런을 친 뒤 오지환과 하이파이브하고 있다. 뉴스1

이미지 확대 한화 이글스 노시환이 24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 홈 경기에서 결승 2점 홈런을 때리고 있다. 한화 이글스 제공

이미지 확대 LG 트윈스 문보경이 17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 SSG 랜더스와의 원정 경기에서 홈런을 치고 있다. 뉴스1

프로야구 선두 경쟁만큼이나 토종 홈런 1위를 향한 자존심 싸움에 불꽃이 튀고 있다. LG 트윈스의 4번 타자 문보경은 꾸준한 활약으로 데뷔 5년 만에 최고의 시즌을 보내고 있고, 한화 이글스의 4번 노시환은 특유의 몰아치기로 2년 만에 다시 30홈런에 도전한다.노시환과 문보경은 25일 기준 2025 KBO리그 정규시즌 홈런 공동 3위(24개)다. 40홈런 고지를 밟은 르윈 디아즈(삼성 라이온즈)가 압도적인 선두, 패트릭 위즈덤(KIA 타이거즈·30개)이 2위이고 그다음이 두 국내 타자와 맷 데이비슨(NC 다이노스)이다. 지난해 각각 38홈런, 37홈런을 때렸던 김도영(KIA 타이거즈)과 최정(SSG 랜더스)이 햄스트링 부상에 신음하면서 올해는 2000년생 거포들이 득세하는 모양새다.노시환은 24일 SSG와의 홈 경기에서 5회 결승 2점 홈런을 때려 팀을 5-2 승리로 이끌었다. 상대 투수 전영준의 높은 슬라이더를 받아쳐 좌중간 담장을 넘겼다. 이달 첫 11경기에서 침묵했던 노시환은 이후 방망이에 불을 붙여 8경기에서 4개의 아치를 그렸다. 2023시즌 홈런왕(31개)에 올랐던 기세를 되찾은 모습이다.그의 활약에 힘입은 2위 한화(67승3무48패)는 1위 LG(73승3무43패)와 5경기 반 차를 유지하면서 한국시리즈 직행을 향한 실낱같은 희망을 붙잡았다. 이번 주중엔 키움 히어로즈 원정에 나서는데 26일 시리즈 첫 경기에서 선발 투수 라울 알칸타라를 만난다. 알칸타라가 지난 14일 SSG전에서 7이닝 무실점, 20일 KIA전에서 8이닝 1실점으로 상승세를 탔기 때문에 한화는 노시환의 장타가 절실하다.중심타자 채은성이 발가락 통증을 호소하며 1군 명단에서 빠져 노시환의 역할이 더 중요해졌다. 올해 타율 2할3푼대에 머무는 노시환은 “시즌 내내 타격감을 못 찾고 있다. 주눅 들어서 공을 맞히는 데 급급했고 병살이 나왔다”며 “최근엔 과감하게 방망이를 돌리니까 홈런이 많아졌다. 타격에 앞서 3루 수비로 지친 투수들에게 힘을 보탤 것”이라고 말했다.문보경은 이미 지난 시즌 22개를 넘어 개인 최다 홈런 기록을 경신했다. 지난달과 이달에 홈런 5개씩 때려낸 문보경은 홍창기, 오스틴 딘 등이 부상에 시달리는 가운데 묵묵히 타선을 지켰다. 타점 부문(99개)에서도 디아즈(125개)에 이어 리그 전체 2위다. LG 선수로는 처음으로 2시즌 연속 100타점을 달성할 기세다.문보경은 이날 창원에서 NC 로건 앨런을 상대한다. 그는 “4번에서 중요한 기회를 놓치면 심리적 충격이 더 크다. 기대치가 높고 책임감이 필요한 자리에 서 있는 만큼 내 기준도 상향 조정하겠다”고 강조했다.서진솔 기자