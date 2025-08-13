김도영 이어 KIA 윤영철도 시즌 아웃…일본서 팔꿈치 수술

이미지 확대 역투하는 KIA 선발 윤영철 KIA 타이거즈 윤영철이 29일 서울 잠실야구장에서 열린 2025 KBO리그 정규시즌 LG 트윈스와의 원정 경기에서 공을 던지고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프로야구 KIA 타이거즈의 왼손 투수 윤영철(21)이 결국 수술대에 오른다.KIA 구단은 13일 “윤영철이 다음 달 4일 일본 요코하마 미나미 공제 병원에서 왼쪽 팔꿈치 내측측부인대 재건술을 받을 예정”이라고 밝혔다.이로써 윤영철은 2025시즌을 조기 마감했다. 팔꿈치 인대 수술은 1년 이상의 재활 기간이 필요한 만큼, 내년 시즌 복귀도 어려울 전망이다.윤영철은 7월 10일 팔꿈치 통증을 호소해 정밀 검진을 받았고, 자기공명영상(MRI) 촬영 결과 굴곡근 부분 손상 소견을 받았다. 그는 최근 재검진에서 수술이 필요하다는 진단을 들은 뒤 수술 일정을 잡았다.2023시즌부터 KIA 선발 로테이션 한 축을 맡았던 윤영철은 올 시즌 13경기에서 2승 7패, 평균자책점 5.58으로 부진했다.앞서 KIA에서는 간판타자 김도영(22)이 올 시즌 세 번째 햄스트링 부상으로 전력에서 이탈했고, 이범호 감독은 김도영의 재활 기간과 상관없이 완벽한 재활을 위해 올 시즌 1군 엔트리에서 그를 제외하기로 결정했다.박성국 기자