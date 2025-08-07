“와이스 자고 있는데 집 찾아와 벨 누르고 사인 요구”…어긋난 팬심에 고충 토로

아파트 헬스장 직원이 집 찾아와

프로야구 한화 이글스 외국인 투수 라이언 와이스의 아내 헤일리 브룩이 최근 집에까지 찾아와 과도한 사인을 요구하는 남성이 있었다며 불편함을 호소했다.헤일리는 최근 자신의 소셜미디어를 통해 “아파트 헬스장에서 일하는 남자가 와이스와 코디 폰세의 사인을 받아달라고 해서 해줬다. 그런데 이 후로 만날 때마다 사인 볼을 받고 싶다고 하더라. 농담 삼아 한국말로 ‘유니폼에 사인 해 줬잖아요’라고 말했다. 매일 헬스장에 가는 데 마음 편히 운동하기 힘들다”고 토로했다.문제의 남성은 헤일리의 완곡한 거절에 그의 집까지 찾아와 사인을 요구했던 것으로 전해졌다. 헤일리는 “라이언이 자고 있었는데 그 남자가 우리 집 문 앞에 나타나 초인종을 눌렀다. 무슨 문제가 있나 싶어서 문을 열었더니 복숭아와 공 12개를 들고 와서 코디와 라이언에게 각각 6개의 사인볼을 요청했다. 그 순간 너무 긴장됐고 솔직히 그냥 돌아갔으면 좋겠다고 생각했다”고 당시 상황을 떠올렸다.이어 “라이언이 자고 있다고 말했는데도 다시 초인종을 누르고 재차 (사인을) 요구했다. 우리 집까지 찾아와서 너무 불안했지만 라이언이 자야 하니까 그냥 돌아갔으면 하는 마음에 일단 사인을 해주겠다고 했다”라면서 “유니폼에 사인을 해준 것에 대해서도 별로 고마워하지 않는 것 같고, 사인볼 12개를 요구하는 건 당황스러웠다”고 덧붙였다.헤일리는 또 “그분이 집까지 찾아와서 부담스럽기도 하고 그래서 사인볼 해드리기 어렵다고 편지를 써서 설명하는 게 맞을까. 그분은 영어를 못한다. 혹시 문화 차이 때문에 내가 과민하게 반응하는 건지도 모르겠다. 어떻게 해야 할지 결정을 못 해서 집에 앉아만 있다”고 했다.이후 헤일리는 아파트 측에서 해당 직원의 과도한 요구를 알게 됐다며 관리자에게 사과를 받았다고 전했다. 그는 “많은 분이 저 대신 아파트에 연락을 해줘서 아파트 관리사무소에서 찾아왔다. 그 직원도 사과했다. 그는 우리 사이가 집에 찾아올 만큼 친하다고 생각했다고 하더라”고 전했다.아울러 “사인을 요청받았던 공은 다시 돌려드릴 예정”이라며 “아파트 측에서 더 이상 사람들이 전화하지 않도록 글을 내려달라고 요청했고, 직원들이 세대에 찾아오거나 사인 요청을 하지 않도록 알리겠다고 했다”고 이후 진행 상황을 설명했다.박성국 기자