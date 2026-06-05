‘배드민턴 여제’ 안세영, 태국 선수 잡고 인니 오픈 4강 안착…천위페이와 6일 결승놓고 격돌

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세줄 요약 안세영, 인도네시아 오픈 8강 태국 선수 제압

44분 만에 2-0 완승, 무실세트 행진 지속

6일 천위페이와 결승 진출 놓고 격돌

이미지 확대 안세영.BWF 제공

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세계 여자 배드민턴 여제 안세영(삼성생명)이 메이저 대회인 인도네시아 오픈 8강전에서 태국 선수를 가볍게 제치고 4강에 안착했다. 안세영은 천위페이(중국)와 결승 진출을 놓고 6일 맞대결을 펼친다.안세영은 5일 인도네시아 자카르타에서 열린 2026 세게배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아 오픈 8강강전에서 폰파위 초추웡(태국)을 44분 만에 2-0(21-19 21-11)으로 눌렀다.32강전에서 네슬리한 아른(튀르키예)을 40분 만에 2-0으로 승리하고 16강전에서 푸살라 신두(인도) 역시 44분 만에 2-0으로 제압했던 안세영은 초추웡까지 물리치며 무실세트 우승을 향한 발걸음을 재촉했다.인도네시아 오픈은 BWF 월드투어 대회 중 최상위 등급 슈퍼 1000시리즈로 1년에 4번만 열린다. 안세영은 직전 대회인 싱가포르 오픈에서 우승컵을 들어 올렸다. 안세영은 2021년과 2025년에 이어 통산 3번째 우승을 노린다.안세영은 결승 진출을 놓고 개최국인 인도네시아의 쿠수마 와르다니를 제압한 천위페이와 6일 결승 진출을 놓고 대결을 펼친다.안세영은 올해 3월 전영오픈 준결승에서 천위페이와 맞붙어 2-1로 승리했으며 지난 달 30일 싱가포르 오픈 준결승에서도 천위페이에게 2-1로 승리한 바 있다.안세영은 1세트 중반까지 치열하게 접전을 벌여 12-13으로 끌려갔지만 곧바로 분위기를 전환해 6연속 득점과 함께 18-13으로 앞서가며 승기를 잡았다. 1세트를 21-19로 끝낸 안세영은 2세트에서도 13-10부터 상대에 단 1점만 내주는 압도적인 경기력으로 경기를 매조졌다.이제훈 전문기자