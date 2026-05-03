한국 여자 배드민턴, ‘쇄빙선’ 안세영 내세워 중국 꺾고 ‘우버컵’ 우승

세줄 요약
- 안세영, 첫 단식서 왕즈이 완파하며 기선 제압
- 김가은·백하나-김혜정, 연속 승리로 우승 확정
- 한국 여자 대표팀, 중국 꺾고 우버컵 통산 3회 우승
여자 단식 세계 최강 안세영(삼성생명)이 앞장선 한국 여자 배드민턴 대표팀이 중국을 꺾고 세계 정상에 우뚝 섰다. 2010년과 2022년 두 차례 우승했던 한국은 이번 우승으로 통산 세 번째 우승컵을 들어올렸다.
대표팀은 3일(한국시간) 덴마크 호르센스에서 열린 2026 세계여자단체배드민턴선수권대회(우버컵) 중국과의 결승전에서 3-1로 이겼다. 2년 주기로 열리는 우버컵은 세계남자단체선수권대회(토머스컵)와 더불어 배드민턴 단체전 중 최고 권위의 대회로 불린다. 단식 3경기와 복식 2경기로 치르며, 먼저 3승을 거두는 쪽이 승리한다. 토머스컵에 출전한 남자 대표팀은 조별리그 2승 1패를 기록, 대만과 덴마크에 밀린 C조 3위에 그치면서 조기 탈락했다.
대회 내내 첫 번째 단식 주자로 나서서 ‘쇄빙선’ 역할을 했던 안세영은 이날도 첫판에서 세계 2위 왕즈이를 2-0(21-10 21-13)으로 완파하며 기선을 제압했다.
안세영은 첫 게임에서 연속 7득점 하며 7-1 리드를 잡았고 11-2로 반환점(인터벌)을 맞았다. 게임 후반에도 하프 스매시와 헤어핀을 자유자재로 섞은 변칙적인 경기 운영으로 왕즈이를 21-10으로 꺾었다. 2게임에서는 경기 중반 왕즈이에게 3연속 실점하며 12-9로 쫓겼지만, 실책을 유도하며 왕즈이를 눌렀다. 이날 승리로 안세영은 왕즈이를 상대로 통산 20승 5패를 기록했다.
안세영은 이번 대회 조별리그부터 8강, 4강전에 이어 결승까지 모든 경기에 첫 주자로 출전해 단 한 게임도 내주지 않는 전승 행진을 벌였다.
안세영의 바통을 이어받은 복식 이소희(인천국제공항)-정나은(화순군청) 조가 두 번째 주자로 나섰다. 그러나 세계 1위 류성수-탄닝 조에 막혀 0-2(15-21 12-21)로 패했다.
세 번째 주자로 나선 단식 김가은(삼성생명·17위)이 천위페이(4위)를 2-0(21-19 21-15)으로 제압하며 분위기를 전환했다. 네 번째 주자로 나선 복식 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 역전승으로 승부에 마침표를 찍었다.
올해 초 아시아단체선수권에서 사상 첫 우승을 차지한 대표팀은 우버컵에서도 세계 정상급 기량을 다시 한번 입증했다. 특히 우버컵 조별리그에서 스페인, 불가리아, 태국을 상대로 치른 총 15게임에서 단 한 차례도 패하지 않는 저력을 과시했다.
김기중 기자
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