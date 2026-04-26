배드민턴, 2027년부터 15점제 개편 확정…박주봉 “대표팀 훈련 방식 바꿀 것”

이미지 확대 내가 배드민턴 최강 안세영 12일(현 시간) 중국 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈이를 꺾고 우승을 차지한 안세영이 기뻐하고 있다. 2026.04.12 닝보 신화 뉴시스

이미지 확대 김원호-서승재, 아시아 선수권 남복 정상 김원호와 서승재가 12일(현지 시간) 중국 닝보 올림픽 스포츠 센터에서 열린 2026 아시아배드민턴선수권대회 남자 복식 정상에 올라 금메달을 목에 걸고 포즈를 취하고 있다. 김원호-서승재 조는 결승에서 강민혁-기동주 조를 2-0(21-13 21-17)으로 꺾고 우승, 시즌 3승째를 기록했다. 2026.04.13. 닝보 신화 뉴시스

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세계배드민턴연맹(BWF)이 결국 20년 넘게 유지해온 ‘21점제’ 경기 규정을 버리고 15점제 룰 도입을 확정했다. 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)을 비롯해 경기 후반 뒷심 발휘로 세계 무대를 휩쓸고 있는 한국 대표팀도 훈련 방식 대전환을 예고했다.BWF는 25일(현지시간) 덴마크 호르센스에서 열린 정기 총회에서 새로운 점수 체계인 ‘15점 3게임제(3x15)’ 도입 안건을 최종 가결했다. 이번 안건은 투표 결과 가결 정족수인 찬성 3분의 2 이상을 확보했다.이에 따라 2006년 도입된 현행 21점제는 역사 속으로 사라지고, 2027년 1월부터는 매 게임 15점을 먼저 얻는 쪽이 승리하는 새 방식이 전면 시행된다.배드민턴 국제 규정이 전면 개편되면서 월드투어 등 대회에 나서는 각국 대표팀과 선수들도 전략을 대폭 수정할 것으로 전망된다. 게임당 점수가 21점에서 15점으로 줄어들면서 초반 실수가 패배로 직결될 가능성이 커졌기 때문이다.특히 체력적 우위를 바탕으로 경기를 지배해온 한국 대표팀에게 이번 규정 변경은 새롭게 극복해야 할 과제다.그간 안세영과 남자 복식 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조 등 한국 선수들은 강한 체력과 수비력을 바탕으로 경기 후반 상대를 무너뜨리는 전략을 즐겨 사용해왔다. 그러나 내년 시즌부터는 경기 초반부터 주도권을 쥐고 나가야 한다.박주봉 대표팀 감독은 “15점제 개편은 장단점이 있겠지만, 선수들의 피로도 측면에서는 컨디션 관리에 도움이 될 것”이라면서도 “안세영, 서승재, 김원호 등은 주로 후반에 승부를 뒤집는 스타일인 만큼, 훈련 방식에 변화를 줘서 새로운 체제에 적응해 나가야 할 것 같다”고 말했다.박성국 기자