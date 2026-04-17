[포토] 안세영, 민주평화상 수상

1 / 7 이미지 확대 민주평화상 수상 소감 밝히는 안세영 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

이미지 확대 ‘그랜드 슬램’ 안세영, 민주평화상 수상 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

이미지 확대 민주평화상 수상 소감 밝히는 안세영 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

이미지 확대 국기에 경례하는 안세영 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

이미지 확대 애국가 제창하는 안세영 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 애국가를 제창하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

이미지 확대 인사 나누는 안세영-반기문 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영(오른쪽)과 반기문 전 유엔 사무총장이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 인사하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

이미지 확대 ‘그랜드 슬램’ 안세영, 민주평화상 수상세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영(왼쪽 세 번째)이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4?19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다.온라인뉴스부