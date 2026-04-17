스포츠 배드민턴 [포토] 안세영, 민주평화상 수상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/badminton/2026/04/17/20260417800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-17 17:53 입력 2026-04-17 17:53 1/ 7 이미지 확대 민주평화상 수상 소감 밝히는 안세영세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 이미지 확대 ‘그랜드 슬램’ 안세영, 민주평화상 수상세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 이미지 확대 민주평화상 수상 소감 밝히는 안세영세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 이미지 확대 국기에 경례하는 안세영세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 이미지 확대 애국가 제창하는 안세영세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 애국가를 제창하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 이미지 확대 인사 나누는 안세영-반기문세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영(오른쪽)과 반기문 전 유엔 사무총장이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 인사하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 이미지 확대 ‘그랜드 슬램’ 안세영, 민주평화상 수상세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영(왼쪽 세 번째)이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4?19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상하고 있다. 2026.4.17 연합뉴스 세계 배드민턴 메이저 대회에서 그랜드슬램을 달성한 안세영이 17일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제7회 4·19 민주평화상 시상식에서 민주평화상을 수상한 뒤 소감을 밝히고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 안세영이 4·19 민주평화상을 수상한 이유는? 배드민턴 그랜드슬램 달성 사회봉사활동 공로