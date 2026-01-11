‘세계 최강’ 안세영, 시즌 첫 대회 3연패 스매싱

말레이시아오픈 단식 우승컵

이미지 확대 승리의 ‘포효’ 안세영이 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 2026 월드투어 개막 대회 말레이시아오픈 여자 단식 결승에서 왕즈이(중국)를 꺾으며 우승한 뒤 포효하고 있다.

쿠알라룸푸르 AFP 연합뉴스

2026-01-12 28면

지난해 단일 시즌 최다 우승 타이기록(11승) 등 최고의 시즌을 보낸 안세영(24·삼성생명)이 2026시즌 개막 대회부터 우승컵을 들어 올리며 기분 좋게 새 시즌을 시작했다.여자 단식 세계 1위 안세영은 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 말레이시아오픈(슈퍼1000) 단식 결승에서 2위 왕즈이(26·중국)를 56분 만에 2-0(21-15 24-22)으로 물리쳤다. 2024년과 2025년에 이은 이 대회 3연패다.지난해 왕즈이와 8차례 맞대결에서 모두 승리를 챙겼던 안세영은 올해도 ‘천적’ 면모를 보이며 통산 전적에서도 17승 4패, 압도적 우위를 이어갔다.시작은 불안했다. 안세영은 전날 준결승전에서 ‘숙적’ 천위페이(4위·중국)가 컨디션 난조로 기권한 덕분에 체력을 아꼈지만, 1게임 초반 5연속 실점하며 1-6으로 끌려갔다. 다만 10-11로 인터벌(중간 휴식)이 주어진 이후부터는 ‘안세영 타임’이 시작됐다. 맹공을 퍼부은 안세영은 순식간에 7연속 득점하며 17-11로 달아났고, 기세를 몰아 1게임을 따냈다.2게임은 왕즈이가 힘을 냈으나 안세영의 뒷심이 더 빛났다. 안세영은 8-7로 앞서던 상황에서 내리 7실점 하며 경기 흐름을 왕즈이에게 빼앗겼다. 하지만 패색이 짙어 보였던 13-19 상황에서 또다시 6점을 몰아쳐 19-19 동점을 만들었다. 승부는 세 차례 듀스 접전으로 이어졌고, 23-22로 유리한 고지에 먼저 오른 안세영이 날카로운 크로스 샷으로 혈투에 마침표를 찍었다.우승으로 시즌을 시작한 안세영은 13일 개막하는 인도오픈(슈퍼750)에서 두 번째 우승 사냥에 나선다.한편 여자 복식 6위 백하나(26)-이소희(32·이상 인천국제공항)는 1위 중국의 류성수-탄닝 조에 0-2(18-21 12-21)로 패하며 준우승에 만족해야 했다. 백하나와 이소희는 지난달 월드투어 파이널스 준결승에서 류성수-탄닝에 극적인 역전승을 따낸 뒤 우승까지 거머쥐었으나, 이번에는 체력과 집중력에서 역부족이었다. 이번 패배로 상대 전적은 6승 7패로 백하나-이소희가 밀리게 됐다.박성국 기자