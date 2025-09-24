안, 코리아오픈 배드민턴 오늘 1회전… 연패 끊고 수원서 연승 노려

이미지 확대 안세영(1위)이 21일(현지 시간) 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 ‘2025 세계배드민턴연맹(BWF) 리닝 중국 마스터스(슈퍼750) 여자 단식 정상에 올라 트로피를 들고 입 맞추고 있다. 안세영은 결승전에서 한웨(3위·중국)를 33분 만에 2-0(21-11 21-3)으로 꺾고 대회 2연패를 달성했다. 2025.09.21.

선전 신화 뉴시스

2025-09-24 26면

최근 중국 마스터스 우승으로 앞선 배드민턴 국제 대회 2연패 충격을 털어낸 안세영(사진·23·삼성생명)이 ‘안방 대회’를 통해 다시 연승 행진에 시동을 건다.여자단식 세계 1위 안세영은 24일 수원실내체육관에서 열리는 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈(슈퍼500) 1회전에서 카루파테반 레차나(37위·말레이시아)와 맞붙는다. 둘은 2023년 세계혼합단체선수권대회(수디르만컵) 준결승 여자단식에서 만나 안세영이 32분 만에 2-0으로 제압한 바 있다.코리아오픈은 한국에서 열리는 BWF 투어 중 가장 높은 등급 대회로, 지난 21일 안세영이 우승컵을 들어 올렸던 중국 마스터스(슈퍼750)보다는 등급이 한 단계 낮다. 올 시즌 주요 대회 결승전에서 안세영과 격돌했던 왕즈이(2위)와 ‘숙적’ 천위페이(5위·이상 중국)는 출전하지 않지만, 올해 세계선수권대회 우승자 야마구치 아카네(4위·일본)와 중국 오픈(슈퍼1000) 준우승자 한웨(3위·중국), 폰파위 초추웡(6위·태국), 푸트리 쿠수마 와르다니(8위·인도) 등 상위 랭커들이 대거 한국을 찾았다. 남자복식 세계 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 등 한국 셔틀콕 간판도 총출동한다.지난 7월 중국오픈 4강에서 무릎 부상으로 기권한 안세영은 절치부심했던 8월 세계선수권마저 4강에서 천위페이에 덜미를 잡히며 심리적으로 크게 위축됐지만, 중국 마스터스 우승으로 자신감을 되찾았다. 지난해엔 부상으로 출전하지 못했던 안세영은 2년 만에 대회 통산 3번째 우승을 노린다. 지난 22일 중국에서 돌아온 안세영은 “항상 해외에서 외국 팬들께 많은 경기를 보여줬는데, 국내 팬들께 경기를 보여줄 생각에 굉장히 설렌다. 한편으로는 잘하고 싶다는 생각에 욕심도 많이 난다”고 포부를 밝혔다.올해 7차례 정상에 오른 안세영은 우승 상금으로 57만 1000달러(약 7억 9500만원)를 벌어들이며 8억원 돌파를 앞뒀다. 코리아오픈 여자단식 우승 상금은 3만 5625달러(약 4965만원)다.박성국 기자