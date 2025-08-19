안세영 “파리에선 좋은 기억”

세계선수권 출사표… “꼭 정상 설 것”

“파리는 저에게 운도 많이 따랐던, 좋은 기운이 있는 곳입니다. 컨디션도 많이 올라와서 이번에 파리에서 어떤 모습을 보여드릴지 저도 기대됩니다.”올림픽과 더불어 최고 권위 대회인 세계배드민턴연맹(BWF) ‘2025 세계개인선수권대회’가 열리는 프랑스 파리 원정을 앞둔 ‘여제’ 안세영(23·삼성생명)이 대회 2연패 달성을 목표로 출사표를 던졌다. 여자 단식 세계 1위 안세영은 18일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 미디어데이에서 “지금 몸 상태는 대표팀 훈련 일정을 모두 소화할 수 있을 정도로 올라왔고, 남은 기간 대회 일정에 맞춰 최상의 상태로 끌어올릴 계획”이라며 자신감을 내비쳤다.2022년 세계선수권에서 3위에 그쳤던 안세영은 2023년 대회 때 정상에 오르며 본격적인 안세영 시대의 시작을 세계에 알렸다. 지난해 8월 파리올림픽에서는 단식 금메달까지 목에 걸었다. 올림픽에 앞서 같은해 3월 파리에서 열렸던 BWF 월드투어 프랑스오픈에서도 안세영은 시상대 꼭대기에 섰다.올해 대회는 오는 25일 파리에서 개막해 31일 종목별 우승자를 가린다. 박주봉 감독이 이끄는 대표팀은 안세영을 비롯해 남자 복식 세계 1위 서승재(28)-김원호(26·이상 삼성생명) 조와 여자복식 4위 이소희(31)-백하나(25·이상 인천국제공항) 조 등 13명이 출전한다. 한국은 2023년 대회에서는 남자복식(서승재·강민혁)과 혼합복식(서승재·채유정)까지 금메달 3개를 거머쥐며 최고의 성적을 냈다. 지난해에는 올림픽이 있어 열리지 않았다.지난해까지 일본 사령탑으로 한국을 상대했던 박 감독은 “올해 대회에 라이벌인 중국은 26명, 일본이 23명, 인도네시아는 20명이 참가하고 신흥 강국으로 부상 중인 대만은 30명 규모로 선수단을 꾸렸다”면서 “우리는 경쟁국에 비해 적은 인원이 출전하지만 2년 전 워낙 좋은 성적을 거뒀기에 부담이 된다. 그만큼의 성적을 내기 위해 남은 기간 최선을 다하겠다”고 말했다.진천 박성국 기자