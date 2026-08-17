“나는 육상여신” 자평했던 그 선수 이 정도였어? 유럽선수권 첫 4관왕

400m 혼성 계주도 우승…네 번째 金

지난해 도쿄 대회서 스스로 별명 붙여

영국 명문 케임브리지대 졸업한 인재

“더 많은 소녀 용기 얻는 모습 기쁘다”

이미지 확대 영국 육상 선수 에이미 헌트가 16일(현지시간) 영국 버밍엄 알렉산더 스타디움에서 열린 대회 혼성 400ｍ 계주 결선에서 우승한 뒤 왕관을 쓰고 4관왕을 자축하는 세리머니를 선보이고 있다. 2026.8.16 버밍엄 로이터 연합뉴스

세줄 요약 에이미 헌트, 유럽선수권 첫 단일대회 4관왕 달성

혼성 400ｍ 계주 39초97 유럽 신기록 우승

케임브리지대 출신, 육상여신 별명과 2028 목표

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영국의 육상 단거리 간판 에이미 헌트(24)가 2026 유럽육상선수권대회에서 사상 첫 단일대회 4관왕에 올랐다.헌트는 16일(현지시간) 영국 버밍엄 알렉산더 스타디움에서 열린 대회 혼성 400ｍ 계주 결선에서 영국 대표팀의 마지막 주자로 나서 39초97의 유럽 신기록으로 우승했다. 이번 대회 여자 100m, 200m, 400m 계주에 이어 네 번째 금메달이다. 1934년 시작한 유럽육상선수권대회에서 단일 대회 4관왕이 나온 건 이번이 처음이다.헌트는 스스로 붙인 ‘육상여신’이라는 별명으로도 유명하다. 지난해 도쿄 세계육상선수권대회 여자 200m에서 은메달을 딴 뒤 그는 “학업에서도 멋진 사람이면서 육상의 여신(track goddess)이 될 수 있다”고 말했다. 당시 영국 BBC와의 인터뷰에서 TV를 시청하는 어린 소녀들에게 건넨 말이었다. 영국 명문 케임브리지 대학교 출신인 그는 트랙 밖에서는 책과 예술을 즐기고, 해외에서 훈련할 때도 미술관이나 공연장을 찾는 것으로 알려졌다.스스로 붙인 육상여신이라는 별명에 대해 훗날 그는 민망해했다. 당시 입고 있던 ‘여신’(Goddess)이라고 적힌 티셔츠가 순간적으로 떠올라서 한 말이었으며 “(지금은) 그 티셔츠가 촌스러워서 입을 수 없을 것 같다”고 고백했다. 어쨌든 헌트의 발언은 수많은 영국 청소년에게 영감을 줬고 소셜미디어(SNS) 등을 통해 메시지가 쏟아지면서 실제로 아는 사이가 된 동생들이 여럿 생겼다고 한다. 헌트는 “더 많은 소녀가 용기를 얻는 모습을 보는 것이 기쁘다”고 BBC와의 인터뷰에서 밝혔다.헌트의 목표는 2028 로스앤젤레스올림픽 4관왕이다. 이번 대회에서 가능성을 확인한 만큼 헌트가 목표를 이룰 수 있을지 주목된다.이날 헌트와 함께 금메달을 합작한 영국 육상 여자 국가대표 디나 애셔-스미스(31)는 유럽육상선수권대회 개인 통산 11번째 메달을 획득해 폴란드의 이레나 셰빈스카(1946~2018)가 갖고 있던 최다 메달 획득 기록을 갈아치웠다. 독일이 40초11로 은메달, 스페인이 40초42로 동메달을 획득했다.류재민 기자