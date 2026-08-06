투포환 기대주 박시훈, U-20 세계선수권 은메달…아시안게임 정조준

세줄 요약 박시훈, U-20 세계선수권 포환던지기 은메달

20m31 기록, 4㎝ 차로 금메달 놓침

한국 필드 종목 역대 최고 성적 달성

이미지 확대 박시훈이 6일(한국시간) 미국 오리건주 유진의 헤이워드 필드에서 열린 2026 세계육상연맹(WA) 20세 이하(U-20) 세계선수권대회 남자 포환던지기에서 은메달을 딴 뒤 활짝 웃고 있다. 대한육상연맹 제공.

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한국 육상 ‘투척 기대주’ 박시훈(19·울산시청)이 주니어 무대 고별전인 20세 이하(U-20) 세계선수권에서 은메달을 목에 걸었다.박시훈은 6일(한국시간) 미국 오리건주 유진에서 열린 2026 세계 U-20 육상선수권대회 남자 포환던지기(6㎏) 결선에서 20m31을 기록, 알레산드로 보르헤스(브라질·20m35)에 이어 2위로 대회를 마쳤다.박시훈은 이날 결선 3차 시기에서 20m31을 기록하며 선두로 치고 나갔고, 이후 막판까지 1위 자리를 지켰다.그러나 5차 시기에서 보르헤스가 20m35를 기록하며 역전에 성공했고, 박시훈은 4㎝ 차이로 준우승에 만족해야 했다.한국 육상이 U-20 세계선수권에서 은메달을 따낸 건 1992년 서울 대회 남자 800m 은메달 이진일 이후 34년 만이다. 필드(투척) 종목에서는 이번이 역대 최고 성적이다.박시훈은 초·중·고등학교 시절부터 국내 부별 기록을 갈아치우며 한국 투척 종목의 기대주로 성장했다. 지난 5월 홍콩에서 열린 아시아 U-20 육상선수권에선 20m65의 U-20 아시아 신기록을 달성하기도 했다.박시훈은 경기 후 “은메달을 획득했지만, 개인 최고 기록 경신에는 실패해 아쉬움이 더 크다”면서 “U-20 대회는 이번이 마지막이었는데 앞으로는 성인부 무대에서 더욱 노력해서 좋은 결과 얻을 수 있도록 노력하겠다”고 각오를 다졌다.박시훈은 9월 개막하는 아이치·나고야 아시안게임에서 일반부 데뷔전을 치른다. 남자 일반부 포환던지기의 무게는 7.26㎏이다.박성국 기자