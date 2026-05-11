높이뛰기 간판 우상혁, 나고야 AG 선발전 우승

세줄 요약 정선 선발전 2ｍ27 우승, 나고야 AG 출전권 확보

시즌 첫 실외 대회서 안정적 점프, 경기력 확인

아시안게임 금메달 목표, 도쿄·유럽 일정 예고

이미지 확대 우상혁이 11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 높이뛰기에서 바를 뛰어넘고 있다. 연합뉴스

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‘스마일 점퍼’ 우상혁(용인시청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 출전권을 획득했다. 우상혁은 11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 높이뛰기에서 2ｍ27의 기록으로 우승했다. 그는 1차 시기 2ｍ15를 넘은 뒤 2ｍ21까지 첫 번째 시도에서 가볍게 성공하며 사실상 1위를 확정했다. 이어 2ｍ27을 두 번째 시도에서 뛰어넘으며 우승을 차지했다. 2위는 2ｍ15를 2차 시기만에 뛰어넘은 김주는(고양시청)이 차지했다.이번 경기는 우상혁의 시즌 첫 실외 대회다. 우상혁은 지난 2월 8일 2026 세계육상연맹 실내 투어 실버 후스토페체 높이뛰기 대회에서 2ｍ25를 뛰어넘어 4위에 올랐다. 이어 2월 25일 2026 세계육상연맹 인도어 투어 실버 반스카비스트리차 실내높이뛰기 대회에서 2ｍ30을 넘어 동메달을 획득했다. 이어 3월 21일 2026 세계실내육상경기선수권대회 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ26을 넘어 공동 3위에 올랐다.이달 초 카타르 도하에서 열릴 예정이었던 시즌 첫 실외 국제대회인 왓 그래비티 챌린지에 출전해 컨디션을 끌어올릴 예정이었다. 이란 전쟁의 영향으로 대회가 취소되면서 출전 기회를 놓쳤다. 이달 초 같은 장소에서 열릴 예정이던 도하 다이아몬드리그도 연기됐다.우상혁은 경기 후 취재진 인터뷰에서 “아쉬움은 남지만, 상황에 맞게 훈련했기에 이번 대회 준비에 지장은 없었다”고 밝혔다. “올 시즌 최종 목표는 아시안게임 금메달이기 때문에 멀리 보면서 훈련하고 있다”고 강조한 그는 “시즌 첫 실외 대회에서 좋은 기록이 나온 것 같아서 만족한다”고 덧붙였다. 이어 오는 17일 일본 도쿄에서 열리는 세이코 골든 그랑프리에 출전한 뒤 다시 유럽으로 이동해 다이아몬드리그 일정을 소화할 계획이다.김기중 기자