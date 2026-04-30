금의환향 사웨, 대통령에게 포상금 8100만원 받고 ‘서브2’ 운동화 선물

세줄 요약 런던 마라톤 세계신기록, 사웨 귀국

공항 물대포와 공연 속 성대한 환영

대통령 포상금·기념 번호판 수여

이미지 확대 윌리엄 루토 케냐 대통령(오른쪽)이 30일(현지시간) 케냐 나이로비 대통령국에서 열린 축하 행사에서 마라톤 세계 신기록을 작성한 사브스티안 사웨와 악수하며 축하하고 있다. 나이로비 AFP 연합뉴스

이미지 확대 30일(한국시간) 케냐 나이로비 조모 케냐타 국제공항에서 사브스티안 사웨가 탑승한 케냐 항공 여객기가 착륙 직후 축하의 물대포 세례를 받고 있다. 케냐 정부는 세계 기록을 경신하고 ‘인간 한계’를 새로 쓴 국가적 영웅의 귀환을 기념하기 위해 공항 내 최고 수준의 예우인 물대포 환영 행사를 마련했다. 나이로비 로이터 연합뉴스

이미지 확대 2026 런던 마라톤에서 1시간 59분 30초로 세계 신기록을 작성한 사바스티안 사웨(왼쪽)가 30일(현지시간) 케냐 나이로비 대통령궁에서 열린 귀국 환영행사에서 윌리엄 루토 케냐 대통령에게 대회 당시 신고 뛰었던 마라톤화를 선물하고 있다. 나이로비 AFP 연합뉴스

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인류 최초로 마라톤 풀코스(42.195㎞) 1시간대 완주(SUB-2) 시대를 연 사바스티안 사웨(31)가 고국 케냐 땅을 밟으면서 전국이 축제 분위기로 들썩였다.30일(한국시간) 다완아프리카 등 케냐 현지 매체에 따르면 지난 26일 영국 런던 마라톤 남자부 경기에서 1시간 59분 30초 세계 신기록을 작성한 사웨는 이날 수도 나이로비의 조모 케냐타 국제공항을 통해 고국으로 돌아왔다.케냐 정부는 인류사의 한 페이지를 새롭게 쓴 그의 위대한 업적을 기념하고 축하하기 위해 공항에서부터 성대한 환영 행사를 준비했다. 그가 탄 항공기가 활주로에 착륙하자 대형 살수차를 동원해 항공기에 물대포 세례를 하며 영웅의 귀환을 반겼다. 항공기 물대포 세례는 공항에서 할 수 있는 최고 수준의 예우다.이어 사웨는 무용수들과 음악가들의 화려한 공연 속에 항공기에서 내려와 고향 마을에서 차로 6시간을 달려온 부모님을 끌어안았다.사웨는 공항으로 마중 나온 인파를 향해 “여러분이 함께 축하해 주기 위해 이곳에 오신 이 기쁜 날이 정말 행복하며, 전혀 예상치 못한 환대”라고 소감을 밝혔다.사웨는 나이로비 대통령궁으로 자리를 옮겨 윌리엄 루토 케냐 대통령을 접견했다. 루토 대통령은 사웨에게 세계 신기록 경신과 런던 마라톤 우승에 대한 포상으로 800만 케냐 실링(약 8100만원) 상당의 수표와 함께 그의 기록인 ‘01:59:30’이 새겨진 특별 기념 차량 번호판을 선물했다.루토 대통령은 사웨의 성과를 두고 “극히 드문 순간”이라고 치하한 뒤 “인간 인내의 역사에 한 획을 그은 결정적 순간”이라고 평가했다. 그는 이어 “당신은 단순히 기록을 깬 것이 아니라 인간 잠재력의 지평을 넓혔다”고 덧붙였다.이에 사웨는 대회 당시 신고 달렸던 운동화를 답례품으로 선물했다. 사웨는 대통령의 축하에 “나는 모든 케냐 국민들과 국가를 대신해 이룬 것”이라고 화답했다.박성국 기자