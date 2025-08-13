‘스파이더맨’ 듀플랜티스, 장대높이뛰기 13번째 세계기록 경신

이미지 확대 아먼드 듀플랜티스가 13일(한국시간) 헝가리 부다페스트에서 열린 헝가리 그랑프리 남자 장대높이뛰기 경기에서 바를 가볍게 넘고 있다. 부다페스트 AFP 연합뉴스

이미지 확대 아먼드 듀플랜티스(오른쪽)가 13일(한국시간) 남자 육상 장대높이뛰기 세계 기록을 새로 작성한 직후 관중석에서 자신을 응원하던 여자친구와 입맞춤을 하고 있다. 부다페스트 AFP 연합뉴스

중력을 거스르는 ‘스파이더맨’ 아먼드 듀플랜티스(26·스웨덴)가 두 달 만에 자신이 보유했던 육상 남자 장대높이뛰기 세계 기록을 갈아치웠다.듀플랜티스는 13일(한국시간) 헝가리 부다페스트에서 열린 헝가리 그랑프리 남자 장대높이뛰기 경기에서 최종 6ｍ29를 넘었다.6ｍ11을 1차 시기에 성공해 6ｍ02의 에마누일 카라리스(그리스)를 제치고 일찌감치 우승을 확정한 듀플랜티스는 곧바로 바를 6ｍ29로 높였다.그는 1차 시기에는 실패했으나, 2차 시기에 바를 넘어 6월 16일 스톡홀름 다이아몬드리그에서 자신이 작성한 6ｍ28을 1㎝ 경신한 세계 신기록을 세웠다.세계육상연맹은 “듀플랜티스가 자신의 통산 13번째 세계 기록을 작성했다”고 전했다.듀플랜티스는 2020년 2월 9일 세계육상연맹 인도어 투어미팅(폴란드 토룬)에서 6ｍ17을 넘어 2014년 르노 라빌레니(프랑스)가 세웠던 종전 실내 세계기록(6ｍ16)을 6년 만에 바꿔놨다.2020년 9월 18일 이탈리아 로마 다이아몬드리그에서는 세르게이 붑카(우크라이나)가 1994년에 세운 종전 기록 6ｍ14를 1㎝ 넘어선 6ｍ15의 실외 세계신기록도 새로 썼다.듀플랜티스는 올림픽 2연패(2021년 도쿄, 2024년 파리)와 세계선수권 2연패(2022년 유진, 2023년 부다페스트)도 달성했다.이제 듀플랜티스는 9월 13일 일본에서 개막하는 도쿄 세계선수권대회에서 세계선수권 3연패와 새로운 기록인 6m30에 도전한다.박성국 기자