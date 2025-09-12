‘돌아온 신궁’ 안산, 고향 광주서 은 1·동2 세계선수권 마무리…체력 저하 따른 기복은 해결 과제로

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 안산이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 8강에서 관중들의 호응을 유도하고 있다. 광주 연합뉴스

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 안산이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 16강에서 활시위를 당기고 있다. 광주 연합뉴스

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 강재영과 안산이 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 4강에서 맞대결하고 있다. 광주 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 양궁 국가대표 안산(광주은행)이 고향 광주에서 세계선수권대회 여자 개인전 동메달을 따내며 유종의 미를 거뒀다. 2년 만에 대표팀에 복귀해 참가 종목에서 모두 입상하면서 부활의 날개를 펼쳤다.안산은 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인 동메달 결정전에서 디아난다 코이루니사(인도네시아)에게 6-4(28-27 28-27 27-29 29-29 29-29)로 이겼다. 세계랭킹 17위 안산이 8강에서 1위 임시현(한국체대)을 꺾은 30위 코이루니사를 넘어 시상대 위에 오른 것이다. 그는 2021년 양크턴 대회에 이어 2번째 개인전 동메달을 목에 걸었다.안산은 첫 2발을 10점에 명중하며 1세트를 승리했다. 이어 2세트 3발도 모두 9점 이상 기록하면서 한 발 더 앞섰다. 이후 코이루니사가 연속 10점으로 3세트를 따냈고, 4세트엔 승부를 가리지 못했다. 5세트에도 무승부가 나오면서 안산이 승기를 가져갔다.안산에겐 9위 강채영(현대모비스)과 맞붙은 4강이 아쉬웠다. 안산은 두 세트를 먼저 따내고도 4-6(29-27 30-29 27-28 27-28 26-29)으로 패했다. 경기 중반 갑자기 화살이 크게 빗나가는 등 예기치 못한 변수를 맞았다.준결승을 보면 안산은 첫발을 10점, 강채영은 9점에 맞혔다. 이어 안산이 3번째 화살을 10점에 꽂아 1세트를 가져왔다. 2세트에도 3발을 과녁 중앙에 넣은 안산이 강채영을 1점 차로 제쳤다. 하지만 3세트엔 안산이 세 번째 시도에서 8점을 기록해 세트 점수를 내줬다. 이어 강채영이 4세트에도 안정적인 슈팅을 유지하며 균형을 맞췄다. 5세트엔 안산의 화살이 중앙에서 크게 벗어났고 강채영은 10점 2발로 역전승을 완성했다.안산은 2020 도쿄올림픽 3관왕에 오르며 차세대 스타로 떠올랐다. 그러나 지난해 부침을 겪으면서 국가대표 선발전에서 조기 탈락했고 2024 파리올림픽에 나서지 못했다. 그러는 사이 임시현이 한국 양궁을 대표하는 선수가 됐다.올해 대표팀에 복귀한 안산은 이번 대회 리커브 여자부 예선 전체 1위(692점)에 오르며 건재함을 과시했다. 이어 혼성 단체전 은메달, 여자 단체전과 개인전에선 동메달을 따냈다. 다만 그는 결정적인 순간 흔들린 부분에 대해 “대회 일정이 너무 빡빡해서 체력적, 신체적 부담이 컸다. 몸 회복에 어려움을 겪었다”고 말했다. 앞으로 이 같은 체력 변수를 해소할 수 있을지가 관건인 셈이다.서진솔 기자