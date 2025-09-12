한국 양궁 은메달 확보, 안산 vs 강채영 준결승 성사…둘 다 8강서 6발 연속 10점

광주에 빗방울이 추적추적 떨어지는 가운데 ‘세계 최강’ 한국 양궁이 여자 개인전 은메달을 확보했다. 나란히 6발 연속 10점을 쏜 안산(광주은행), 강채영(현대모비스)이 쾌조의 컨디션으로 4강에서 맞붙는다. 다만 2024 파리올림픽 3관왕 임시현(한국체대)은 이변의 희생양이 됐다.
안산은 12일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 8강에서 리 지아만(중국)을 세트 점수 6-2(27-29 28-27 30-26 30-29)로 제압했다. 세계랭킹 17위 안산은 첫 세트를 내주고도 3, 4세트 6발을 모두 10점에 꽂으며 5위 리 지아만(중국)을 물리쳤다.
9위 강채영도 4위 알레한드라 발렌시아(멕시코)를 상대로 8강 첫발부터 화살 연속 6개를 10점에 맞히면서 6-0(30-29 30-29 27-22) 승리했다.
2020 도쿄올림픽 여자 단체전 금메달, 이번 대회 단체전 동메달을 합작한 두 선수는 이어지는 4강에서 결승 진출권을 두고 맞붙는다. 도쿄 3관왕 안산은 이번 혼성 단체전에선 김우진(청주시청)과 함께 은메달을 따내기도 했다.
세계 1위 임시현은 30위 디아난다 코이루니사(인도네시아)를 맞아 4-6(27-28 30-25 27-28 28-26 28-29)으로 패했다. 경기 초반 영점이 흔들려 1세트를 내준 임시현은 2세트 만점으로 만회했다. 하지만 접전을 이어가다가 5세트에 최종 판독 결과 상대 화살 1개가 9점이 아닌 10점으로 인정돼 아쉬움을 삼켰다. 코이루니사는 16강에서 2위 캐시 코폴드(미국)을 꺾은 데 이어 1위 임시현까지 제압했다.
이로써 임시현은 이번 대회를 여자 단체전 동메달로 마무리하게 됐다.
서진솔 기자
