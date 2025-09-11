“보여주겠다”던 신궁 임시현, 개인 32강 ‘2·3세트 6발 올텐’ 완승…안산·강채영도 16강행

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 임시현이 10일 광주 5·18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체전 동메달 결정전에서 활시위를 당기고 있다. 광주 뉴스1

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 안산과 강채영, 임시현이 10일 광주 5·18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체전 동메달 결정전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 광주 연합뉴스

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 김제덕이 10일 광주 5·18민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 남자 개인전 16강에서 가와타 유키를 꺾은 뒤 관중들 환호에 화답하고 있다. 광주 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 양궁 국가대표 임시현(한국체대)이 “연습한 만큼 기량이 나오는 종목이다. 보여주겠다”며 각오를 다졌던 개인전 32강에서 2, 3세트 6발을 모두 10점에 맞혔다. 그를 포함해 안산(광주은행), 강채영(현대모비스) 등 여자부 세 명 모두 16강행을 확정했다.임시현은 11일 광주 국제양궁장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 개인전 32강에서 인도의 안키타 바카트(인도)를 세트 점수 6-2(28-28 30-27 30-28 28-28)로 제압했다. 첫 세트 동률이 나오자 임시현은 2, 3세트 6발 모두 과녁 중앙에 꽂으면서 상대 전의를 꺾었다.리커브 여자 개인 세계랭킹 1위 임시현은 2024 파리올림픽 3관왕을 차지하며 명실상부 최고 궁수로 인정받았다. 이번 대회 예선에선 안산에게 1위 자리를 내주며 혼성 단체전에 출전하지 못했다. 이어 여자 단체전도 4강에서 대만에 발목이 잡혀 동메달에 그쳤다.최근 주요 국제 대회마다 우승을 휩쓸었던 임시현에겐 아쉬운 상황이었다. 이에 임시현은 전날 단체전 동메달 결정전을 마치고 “개인전은 본인 기술만큼 성적이 나온다. 기량을 보여드릴 것”이라고 강조했다.안산은 32강에서 누리니소 마크무도바(개인중립선수)를 7-1로 가볍게 꺾었고 강채영은 5세트 접전 끝에 아밀리에 코르도(프랑스)를 6-4로 이겼다. 세 선수는 대회 마지막 날인 12일 16강부터 결승까지 치른다.임시현과 강채영은 각각 예선 3위, 4위를 차지한 바 있다. 이에 대진표에 넓게 분포되면서 안산과 강채영이 연승할 시 4강에서 맞붙는다. 다만 강채영은 8강까지 세계 4위 알레한드라 발렌시아(멕시코) 등을 넘어야 한다. 임시현은 8강에서 세계 2위 케시 코폴드(미국)와 만날 가능성이 있다.남자 개인전에선 전날 김우진(청주시청)이 32강에서 탈락한 데 이어 이날 이우석(코오롱)도 16강에서 마티아스 그란데(멕시코)에게 2-6(28-29 29-27 27-28 26-29)으로 졌다. 김제덕만 일본의 가와타 유키를 7-1(29-25 29-27 28-28 30-29)로 제압하고 8강에 올랐다.광주 서진솔 기자