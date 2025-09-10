세계 1위 임시현 “개인전서 보여줄 것”…‘어벤져스’ 한국 양궁 여자 단체팀, 값진 동메달

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 임시현이 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체 동메달결정전에서 활시위를 당기고 있다. 광주 뉴시스

이미지 확대 안산, 강채영, 임시현 등 한국 양궁 여자 단체팀이 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체 동메달결정전에서 인도를 꺾은 뒤 기뻐하고 있다. 광주 연합뉴스

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 안산이 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체전에서 동메달을 딴 뒤 웃고 있다. 광주 뉴스1

‘어벤져스’ 한국 양궁 여자 단체팀이 동메달로 체면치레했다. 이제 안산(광주은행), 임시현(한국체대), 강채영(현대모비스)의 시선은 개인전 선의의 경쟁으로 향한다.안산, 임시현, 강채영으로 구성된 한국은 10일 광주 5·18 민주광장 특설경기장에서 열린 2025 광주 세계양궁선수권대회 리커브 여자 단체전 동메달결정전에서 인도를 5-3(54-51 57-57 54-57 58-56)으로 꺾었다.여자 단체팀은 전날 예선에서 세계신기록(2070점)을 세우며 기세를 높였다. 안산이 전체 1위(692점)에 올랐고, 임시현과 강채영이 각각 3위와 4위(이상 689점)를 차지했다. 2020 도쿄올림픽 3관왕 안산과 2024 파리올림픽 3관왕 임시현의 만남으로 기대를 모았는데 4강에서 대만에 패배당했다.안산은 이날 김우진(청주시청)과 함께 출전한 혼성 단체전 결승에서도 스페인에 무릎을 꿇었다. 한국이 이 종목 대회 8연패에 실패하는 순간이었다. 은메달과 동메달을 1개씩 수확한 안산은 경기를 마치고 “대회 일정이 너무 빡빡해서 체력적, 신체적 부담이 컸다. 어제(9일) 혼성 단체전 4강을 마치니 오후 7시였다”며 “몸을 회복하는 데 어려움을 겪어 성적에 아쉬움이 남는다”고 털어놨다.이에 김우진도 “정말 열심히 연습하고 최선을 다했다. 언제든 질 수 있는 건데 한국이라 더 화제가 되는 것”이라며 “다시 새롭게 나아가야 한다”고 강조했다.2023년 항저우아시안게임 3관왕과 지난해 파리올림픽 3관왕으로 리커브 여자 개인 세계랭킹 1위에 오른 임시현은 단체전 우승 없이 개인전을 맞게 됐다. 여자 개인전은 11일에 32강까지 진행되고 12일 결승까지 펼쳐진다. 임시현은 “개인전은 기술만큼 성적이 나오는 종목이다. 제가 준비한 만큼 기량을 보여드릴 것”이라고 자신했다.광주 서진솔 기자