2024 파리올림픽 양궁 남자 대표팀 박성수 감독 별세

이미지 확대 한국 양궁 국가대표 김우진이 지난해 8월4일 프랑스 파리에서 열린 2024파리올림픽 양궁 남자 개인전에서 우승한 뒤 박성수 감독과 기뻐하고 있다. 파리 박지환 기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

선수와 지도자로 올림픽 정상에 오른 박성수 전 한국 양궁 국가대표팀 감독이 27일 별세했다. 55세.경찰에 따르면 인천 계양구청 양궁팀을 이끄는 박 감독은 올림픽제패기념 제42회 회장기 대학실업대회에 참가하기 위해 충북 청주를 찾았다가 이날 오전 9시쯤 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 박 감독이 지병으로 숨진 것으로 추정 중이다. 고교생 시절이었던 1988 서울올림픽에서 남자 단체전 금메달, 개인전 은메달을 따낸 박 감독은 2000년 인천 계양구청에서 지도자 생활을 시작했고 2004년 처음 대표팀 코치를 맡았다.지도자로서 황금기는 지난해였다. 남자 대표팀 사령탑을 맡은 박 감독은 2024 파리올림픽에서 한국이 남녀 양궁 금메달 5개를 싹쓸이하는 데 힘을 보탰다. 특히 양궁 일정 마지막 날, 간판 김우진(청주시청)이 남자 개인전 금메달을 따내는 순간에도 박 감독은 사로 뒤에서 선수를 세심하게 지도했다. 이에 김우진은 3관왕에 등극하면서 한국인 중 가장 많은 올림픽 금메달(5개)을 따낸 선수가 됐다.서진솔 기자