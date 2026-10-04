금메달 한국에 뺏긴 일본, 태극기 ‘일장기 아래’ 게양…사고인가 의도인가 (영상) [아시안게임]

일본서도 “심각한 결례, 부끄럽다”

이미지 확대 3일 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 아시안게임 최초로 남자축구 4연패를 달성했다. 하지만 선수들이 금메달을 목에 걸고 애국가를 들으며 기쁨을 누려야 할 때, 국기 게양대 가운데에 걸린 태극기가 애국가에 맞춰 제때 올라가지 않는 사고가 발생했다. 애국가가 흘러나올 때 태극기 게양을 맡은 관계자들은 뭔가 제대로 작동하지 않는 듯 허둥댔고, 이를 인지한 한국 선수들은 국기 게양대 쪽을 가리키며 당혹스러운 표정을 감추지 못했다. 결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 맨 위에 오르지 못했고, 관중석에선 야유가 나왔다. 일각에서는 중계 당시 화면을 증거로 제시하며 일본 측이 줄을 잡아다니는 시늉만 하는 등 일부러 태극기를 제때 게양하지 않았다는 의혹도 제기했다. 2026.10.3 엑스 캡처

이미지 확대 3일 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 아시안게임 최초로 남자축구 4연패를 달성했다. 하지만 선수들이 금메달을 목에 걸고 애국가를 들으며 기쁨을 누려야 할 때, 국기 게양대 가운데에 걸린 태극기가 애국가에 맞춰 제때 올라가지 않는 사고가 발생했다. 애국가가 흘러나올 때 태극기 게양을 맡은 관계자들은 뭔가 제대로 작동하지 않는 듯 허둥댔고, 이를 인지한 한국 선수들은 국기 게양대 쪽을 가리키며 당혹스러운 표정을 감추지 못했다. 결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 맨 위에 오르지 못했고, 관중석에선 야유가 나왔다. 일각에서는 중계 당시 화면을 증거로 제시하며 일본 측이 줄을 잡아다니는 시늉만 하는 등 일부러 태극기를 제때 게양하지 않았다는 의혹도 제기했다. 2026.10.3 엑스 캡처

이미지 확대 3일 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 아시안게임 최초로 남자축구 4연패를 달성했다. 하지만 선수들이 금메달을 목에 걸고 애국가를 들으며 기쁨을 누려야 할 때, 국기 게양대 가운데에 걸린 태극기가 애국가에 맞춰 제때 올라가지 않는 사고가 발생했다. 애국가가 흘러나올 때 태극기 게양을 맡은 관계자들은 뭔가 제대로 작동하지 않는 듯 허둥댔고, 이를 인지한 한국 선수들은 국기 게양대 쪽을 가리키며 당혹스러운 표정을 감추지 못했다. 결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 맨 위에 오르지 못했고, 관중석에선 야유가 나왔다. 일각에서는 중계 당시 화면을 증거로 제시하며 일본 측이 줄을 잡아다니는 시늉만 하는 등 일부러 태극기를 제때 게양하지 않았다는 의혹도 제기했다. 2026.10.3 엑스 캡처

이미지 확대 엄지성 맹활약 속 한국 축구 금메달 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 대한민국과 일본의 결승. 승리 후 금메달을 획득한 한국 선수들이 기념촬영을 하던 중 대회 득점왕과 도움왕을 차지한 엄지성이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 연합뉴스

이미지 확대 금메달 목에 건 엄지성 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 엄지성이 인사를 하고 있다. 2026.10.4 연합뉴스

이미지 확대 아시안게임 남자축구, 한국 금메달 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 시상대에 올라 기뻐하고 있다. 2026.10.3 연합뉴스

이미지 확대 아시안게임 남자축구, 4회 연속 금메달 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국 대표팀 선수들이 이민성 감독을 비롯한 코칭 스태프들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.3 연합뉴스

이미지 확대 3일일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 시상식에서 금메달을 획득한 한국의 태극기 게양이 이뤄지지 않고 있다. 2026.10.4 연합뉴스

세줄 요약 한국, 일본 꺾고 남자축구 4연패 달성

시상식 태극기 늑장 게양, 일장기 아래 노출

의도성 의혹·현지 비난 속 운영 논란 확산

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각종 논란으로 얼룩진 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 결국 대형 사고가 터졌다. 한국 축구대표팀에 금메달을 뺏긴 일본이 태극기를 늑장 게양하면서, 태극기가 일장기 밑에 놓이는 초유의 사태가 발생했다.3일 이민성 감독이 이끄는 한국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 결승전에서 일본을 1-0으로 꺾고 아시안게임 최초로 남자축구 4연패를 달성했다.이미 아시안게임 통산 최다 우승 기록을 보유한 한국은 그 기록도 7회로 늘리며 최강의 입지를 더욱 다졌다. 3회 연속 ‘결승 한일전’ 승리로 금메달이 더욱 빛난 가운데 유승민 대한체육회장이 시상에도 나서서 아시안게임 막바지를 보내는 대한민국 선수단으로선 더욱 뜻깊은 자리가 됐다.하지만 선수들이 금메달을 목에 걸고 애국가를 들으며 기쁨을 누려야 할 때, 국기 게양대 가운데에 걸린 태극기가 애국가에 맞춰 제때 올라가지 않는 사고가 발생했다.애국가가 흘러나올 때 태극기 게양을 맡은 관계자들은 뭔가 제대로 작동하지 않는 듯 허둥댔고, 이를 인지한 한국 선수들은 국기 게양대 쪽을 가리키며 당혹스러운 표정을 감추지 못했다.결국 애국가가 끝날 때까지 태극기는 맨 위에 오르지 못했고, 관중석에선 야유가 나왔다.일각에서는 중계 당시 화면을 증거로 제시하며 일본 측이 줄을 잡아당기는 시늉만 하는 등 일부러 태극기를 제때 게양하지 않았다는 의혹도 제기했다.현지에서도 비난이 쏟아졌다. 일본 야후 재팬에는 “영토문제로 갈등이 있다고 해도, 절대로 해서는 안 되는 일이 있다”, “국기 게양은 기본 중의 기본이다. 국제적 망신이다”, “일본인으로서 부끄럽다”, “이례적 사태이며 심각한 결례다”, “인생을 걸고 대회에 출전한 선수들에 대한 모독이다. 대신 경의를 표한다”, “한국에 패배해 억울한 건 알겠지만 정정당당한 승부를 펼친 선수들에 대한 실례다”, “대회 운영이 전반적으로 엉망”이라는 성토가 잇따랐다.이와 관련해 축구 대표팀 주장 이기혁(강원)은 “의도한 거라면 너무 안 좋다고 한다”는 의견을 밝혔다.이기혁은 “시상식은 축하해 줘야 하는 자리라고 생각한다. 저희가 이렇게 열심히 했는데, 태극기도 하나 제대로 펼쳐주지 못한 것은 아쉽다고 생각한다”면서 “선수들도 그렇고, 여기까지 응원 와 주신 팬들도 불만스러우시지 않았을까 싶다”고 지적했다.이번 대회에서는 운영상의 크고 작은 사고가 끊이지 않았다. 현장 곳곳에서 다양한 분야에서 운영 난맥상을 드러내 왔다.특히 경기장이나 훈련장에 가야 할 버스가 예정된 곳이 아닌 엉뚱한 장소로 가는 일은 수도 없었고, 우리나라 하키 대표팀 경기에서는 애국가 대신 북한 국가가 나오는 등 국제 종합 스포츠대회에서 있을 수 없는 일이 한꺼번에 쏟아졌다.권윤희 기자