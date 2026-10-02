스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘금메달!’ 양궁 리커브 남자 단체 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/10/02/20261002800012 URL 복사 댓글 0 수정 2026-10-02 16:22 입력 2026-10-02 15:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 양궁 리커브 남자 단체 금메달2일(현지 시간) 일본 아이치현 오카자키시 오카자키 중앙종합공원 내 다목적 광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 결승에서 금메달을 획득한 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다. 2026.10.02. 뉴시스 이미지 확대 남자 양궁 리커브 단체전 ‘금빛 미소’대한민국 김우진 이우석 김제덕이 2일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승 대한민국과 인도의 경기에서 금메달을 확정 지은 후 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 뉴스1 이미지 확대 리커브 남자 단체 금빛 환호2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승에서 금메달을 차지한 한국 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 양궁 리커브 남자 단체 금메달!2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승에서 금메달을 차지한 한국 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 양궁 리커브 남자 단체 금메달!2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승에서 금메달을 차지한 한국 김우진, 이우석, 김제덕이 태극기를 펼쳐보이며 기뻐하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 금메달 깨무는 양궁 남자 단체 대표팀2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전에서 금메달을 차지한 대한민국 김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 메달을 깨물어보고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 이미지 확대 양궁 남자 단체 금빛 미소2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전에서 금메달을 차지한 대한민국 김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 메달을 들고 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 2일(현지 시간) 일본 아이치현 오카자키시 오카자키 중앙종합공원 내 다목적 광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 결승에서 금메달을 획득한 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 양궁 경기는 어느 대회의 결승전인가? 2026 아이치·나고야 아시안게임 2024 파리 올림픽