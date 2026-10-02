[포토] ‘요트 금메달’ 하지민, AG 딩기 1인승

1 / 7 이미지 확대 하지민 AG 요트 딩기 1인승 금메달 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기 종료 후 금메달을 획득한 하지민이 밝은 표정으로 복귀하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 요트 전설 하지민, 금메달 순간 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기. 한국 하지민이 금메달이 확정되자 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 요트 전설 하지민, 금메달 순간 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기. 한국 하지민이 금메달이 확정되자 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.10.2 대한요트협회 제공

이미지 확대 하지민 AG 요트 딩기 1인승 금메달 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기 종료 후 금메달을 획득한 하지민이 밝은 표정으로 복귀하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 하지민 AG 요트 ‘금빛 도전’ 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기. 한국 하지민(왼쪽)이 집중하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 하지민 AG 요트 딩기 1인승 금메달 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기. 금메달을 획득한 하지민이 육지로 복귀하며 관계자와 대화를 나누고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 하지민 AG 요트 금메달2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기 종료. 금메달을 획득한 하지민이 육지로 복귀하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

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2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기 종료 후 금메달을 획득한 하지민이 밝은 표정으로 복귀하고 있다.온라인뉴스부