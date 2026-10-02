[포토] ‘인도에 져 은메달’ 여자양궁단체

1 / 5 이미지 확대 인도에 져 은메달 차지한 여자 양궁 단체 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영, 이윤지, 오예진이 시상대에서 메달을 목에 걸고 있다. 오른쪽은 금메달을 차지한 인도 대표팀. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 양궁 리커브 여자 단체 은메달 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영,이윤지, 오예진이 시상대에 올라서있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 리커브 여자 단체 은메달 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전 결승 인도와의 경기에서 패해 은메달을 차지한 한국 오예진, 이윤지, 강채영이 대화하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 리커브 여자 단체 은메달 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전 결승 인도와의 경기에서 패해 은메달을 차지한 한국 오예진, 이윤지, 강채영이 서로를 안아주고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

이미지 확대 양궁 리커브 여자 단체전 결승2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전 대한민국과 인도의 결승. 한국 이윤지가 활시위를 놓고 있다. 왼쪽부터 오예진, 강채영, 이윤지. 2026.10.2 연합뉴스

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2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영, 이윤지, 오예진이 시상대에서 메달을 목에 걸고 있다.오른쪽은 금메달을 차지한 인도 대표팀.온라인뉴스부