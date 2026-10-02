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[포토] ‘인도에 져 은메달’ 여자양궁단체

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수정 2026-10-02 11:15
입력 2026-10-02 11:15
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2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영, 이윤지, 오예진이 시상대에서 메달을 목에 걸고 있다.

오른쪽은 금메달을 차지한 인도 대표팀.

온라인뉴스부
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