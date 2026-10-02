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[속보] 남자 양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金…2연패

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-10-02 15:49
입력 2026-10-02 15:49
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태극기 펼쳐든 양궁 리커브 남자 대표팀
태극기 펼쳐든 양궁 리커브 남자 대표팀 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승에서 금메달을 차지한 한국 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스


[속보] 남자 양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金…2연패

김소라 기자
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