스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [속보] 남자 양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金…2연패 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/10/02/20261002500188 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-10-02 15:49 입력 2026-10-02 15:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 태극기 펼쳐든 양궁 리커브 남자 대표팀 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체 대한민국과 인도의 결승에서 금메달을 차지한 한국 김우진, 이우석, 김제덕이 기뻐하고 있다. 2026.10.2 연합뉴스 [속보] 남자 양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金…2연패김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 남자 양궁팀이 꺾은 상대팀은 어느 나라인가? 인도 중국