[속보] 양궁 리커브 혼성, 준결승서 중국에 0대6 완패…金 불발

세줄 요약 김제덕·강채영, 중국에 0대6 완패

세트 점수 32-37·36-37·34-37 기록

한국, 혼성 단체전 2연패·금메달 무산

이미지 확대 활시위 당기는 김제덕 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체 대한민국과 중국의 4강전. 한국 김제덕이 활시위를 당기고 있다. 2026.10.2 연합뉴스

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김제덕(예천군청)과 강채영(현대모비스)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 준결승에서 중국에 완패했다.한국은 이 종목에서 2022 항저우 대회에 이은 2연패를 노렸으나 좌절했다.김제덕과 강채영은 2일 일본 아이치현 오카자키중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 리커브 혼성 단체전 준결승에서 중국에 세트 점수 0-6(32-37 36-37 34-37)으로 밀렸다.경기는 세트별로 김제덕과 강채영 순으로 두 발씩 쏜 점수를 합산한 방식으로 진행됐다. 1세트에서는 김제덕이 두 발 모두 7점을 쐈고, 3세트에서는 강채영의 두 발이 8점에 그쳤다.한국은 일본과 인도의 준결승전 패자와 동메달 결정전을 치른다.김소라 기자