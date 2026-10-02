이민성호 ‘결승 한일전’ 피날레 축포 쏜다

남자 축구 내일 4연패 정조준

이미지 확대 이민성 감독.

뉴스1

2026-10-02 B6면

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이민성호가 아시안게임 남자 축구 사상 첫 4회 연속 우승과 더불어 이번 대회 구기종목 ‘결승 한일전’ 시리즈의 화려한 피날레에 나선다.이민성 감독이 이끄는 23세 이하(U-23) 축구 대표팀은 2026 아이치·나고야 아시안게임 폐회에 하루 앞선 3일 오후 7시 30분 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 홈 팀 일본과 금메달을 다툰다. ﻿한국과 일본은 2018 자카르타·팔렘방 대회를 시작으로 3회 연속 아시안게임 정상을 가리게 됐다. ﻿이번 대회는 애초 이 감독의 전술에 대한 우려가 컸으나 선수들은 경기를 거듭할수록 더 탄탄한 공격·수비 조직력을 선보이며 4연패 기대감을 높였다. ﻿체력 조건도 한국이 유리한 편이다. 한국은 일본에 앞서 경기를 시작해 정규 90분을 뛰고 결승에 오른 반면, 우즈베키스탄과 밤 경기를 치른 일본은 120분 연장 혈투에도 승부를 내지 못하고 10번째 키커까지 나서는 피 말리는 승부차기(9-8) 끝에 극적으로 결승에 올라 피로 누적이 과중한 상황이다.다만 이 감독이 우승을 위해 엄지성과 함께 와일드카드로 발탁한 양현준(24·셀틱)과 이기혁(26·강원)의 부상은 불안 요소다. 양현준은 햄스트링(허벅지 뒤 근육) 이상 증상, 이기혁은 발 부위 염증으로 준결승전에 뛰지 못했다.이 감독은 준결승전 직후 두 선수의 상태에 대해 “결승전에 맞춰 100%로 회복하는 것은 쉽지 않을 것 같다”며 “완전체를 가동할 수 있다면 더할 나위 없이 좋겠지만, 기본 원칙은 선수 보호”라고 말했다.박다운 기자