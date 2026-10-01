‘독립지사 후손’ 허미미, 유도 종주국 일본에서 금메달

이미지 확대 허미미, 여자 -57kg급 ‘결승 진출’ 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 4강. 한국 허미미가 우즈베키스탄 슈쿠르존 아미노바를 상대로 승리한 후 기뻐하고 있다. 2026.10.1 나고야 연합뉴스

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한국 유도 여자 대표팀 간판 허미미(24·경북체육회)가 유도 종주국 일본에서 애국가를 울려 퍼뜨렸다. 재일교포 출신으로 태극마크를 선택한 그는 독립지사 허석 선생의 5대손으로 알려지며 더 주목 받았다.허미미는 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 여자 57㎏급 결승에서 몽골의 테르비시 아리운자야를 제압하고 금메달을 차지했다. 이번 대회에서 애국가를 부르겠다던 약속도 지켰다.앞서 허미미는 대회를 앞두고 “아시안게임에서 꼭 금메달을 따서 할머니 묘비에 가져가고 싶다”며 “파리 올림픽 때 부르려고 외웠던 애국가를 이번 대회에서 부르겠다”고 다부진 각오를 밝혔다.재일교포 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 허미미는 2021년 한국 선수로 뛰는 모습을 보고 싶다는 할머니의 유언에 따라 한국 국적을 택했다.박성국 기자