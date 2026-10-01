‘독립지사 후손’ 허미미, 유도 종주국 일본에서 금메달

한국 유도 여자 대표팀 간판 허미미(24·경북체육회)가 유도 종주국 일본에서 애국가를 울려 퍼뜨렸다. 재일교포 출신으로 태극마크를 선택한 그는 독립지사 허석 선생의 5대손으로 알려지며 더 주목 받았다.
허미미는 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 대회 유도 여자 57㎏급 결승에서 몽골의 테르비시 아리운자야를 제압하고 금메달을 차지했다. 이번 대회에서 애국가를 부르겠다던 약속도 지켰다.
앞서 허미미는 대회를 앞두고 “아시안게임에서 꼭 금메달을 따서 할머니 묘비에 가져가고 싶다”며 “파리 올림픽 때 부르려고 외웠던 애국가를 이번 대회에서 부르겠다”고 다부진 각오를 밝혔다.
재일교포 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 허미미는 2021년 한국 선수로 뛰는 모습을 보고 싶다는 할머니의 유언에 따라 한국 국적을 택했다.
박성국 기자
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