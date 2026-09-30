스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘배준호 헤더’ 역전골…아시안게임 축구 준결승 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/30/20260930800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-30 17:34 입력 2026-09-30 16:58 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 10 이미지 확대 배준호의 헤더 역전골!30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 한국 배준호가 헤더로 역전골을 넣고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 배준호 ‘결승이 보인다!’30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 배준호의 역전골!30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 배준호 ‘결승이 보인다!’30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 후반전 역전골을 넣은 한국 배준호가 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 동점골 넣는 이영준30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 헤더로 동점골을 넣고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 동점골 세리머니하는 이영준30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 신나는 역전승30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 환하게 미소30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 ‘결승에서 만나요’30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 응원석을 향해 인사하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 이미지 확대 응원단에 인사하는 한국 선수들30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치?나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 2-1 승리를 거둔 한국 선수들이 응원단을 향해 인사하고 있다. 2026.9.30 연합뉴스 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기.후반전 한국 배준호가 헤더로 역전골을 넣고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 경기는 어떤 대회의 몇 강전인가요? 준결승 결승