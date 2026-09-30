이민성호, 아시안게임 4연패까지 한 발 남았다…3일 결승전

세줄 요약 중국 2-1 제압, 아시안게임 결승 진출

이영준 동점골, 배준호 결승골로 역전

한국, 4회 연속 우승까지 한 경기 남김

이미지 확대 이영준의 깔끔한 동점골! 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 전반전 한국 이영준이 동점골을 넣고 동료선수들과 기뻐하고 있다. 오사카 연합뉴스

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이민성호가 한국 축구의 아시안게임 4회 연속 우승이라는 대업에 마지막 한 걸음만 남겨뒀다. 대회 폐막 전날 열리는 결승에서 금메달을 목에 걸며 대미를 장식한다는 각오다.이민성 감독이 이끄는 남자 23세 이하(U-23) 대표팀은 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 준결승전에서 중국을 2-1로 물리치고 결승전에 올랐다. 2014 인천 대회 우승을 시작으로 4회 연속 아시안게임 결승 진출로, 한국은 2018 자카르타·팔렘방 대회와 2022 항저우 대회(2023년 개최)까지 아시아 축구 정상에 올랐다.이 감독은 이날 이영준(그라스호퍼)과 엄지성(스완지시티), 배준호(스토크시티) 등 유럽파들을 선봉에 배치해 초반부터 중국을 강하게 압박했지만, 한국의 골문이 먼저 열렸다. 전반 22분 중국의 역습 상황에서 왕위둥이 후방에서 넘겨준 공을 가슴으로 받아낸 뒤 왼발로 골키퍼 김준홍(수원)의 키를 넘겨 득점했다.중국의 리드는 길게 가지 못했다. 전반 33분 세트피스 상황에서 장신(193㎝) 이영준의 제공권이 위력을 뿜었다. 이영준은 엄지성이 올려준 코너킥을 중국 수비수를 달고 솟구쳐 올라 머리로 골문 왼쪽을 공략해 1-1 균형을 맞췄다.양 팀 모두 답답한 공방이 반복됐던 후반 또 한 번 엄지성이 기회를 만들었고, 배준호가 확실하게 마무리했다. 후반 37분 엄지성이 중국 페널티 지역 왼쪽에서 골문 오른쪽을 향해 올린 크로스를 배준호가 수비 뒤로 빠르게 돌아 침투하며 머리로 찍어 눌러 승부를 갈랐다. 엄지성은 도움 2개, 이영준과 배준호가 각각 1골씩을 넣으며 이 감독이 준비한 전술을 완벽히 수행했다.조별리그를 2전 전승 1위로 통과해 베트남(8강)과 중국을 연파한 한국은 오는 3일 오후 7시 30분 아이치현 도요타 스타디움에서 금메달에 도전한다.박성국 기자