장애·비장애 경계 뛰어넘어… 장민호의 질주는 이제 시작

국내 첫 비장애·장애 AG 동반 출전

이미지 확대 장민호 장민호

세줄 요약 시력 잃어가는 상황 속 계주 완주

장애·비장애 경계 넘은 특별한 도전

장애인아시안게임 금메달 재도전

2026-09-30 B7면

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한국 스포츠의 새 역사를 쓴 장민호(29·안양시청)가 아름다운 도전을 마쳤다. 점점 시력을 잃어가는 상태지만 아직 건강할 때 최선을 다하는 그의 모습은 뭉클한 감동을 안겼다.장민호는 29일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 1600m 계주 결선에서 신민규(26·서울특별시청), 배건율(21·안양시청), 서민준(22·서천군청)과 함께 3분6초59(6위)를 기록했다.메달과는 거리가 먼 성적이었지만 장애와 비장애의 경계를 허문 장민호의 질주는 특별했다. 장민호는 망막색소변성증으로 시야가 점점 좁아지는 진행형 시각장애를 가지고 있다. 현재는 시신경이 30% 정도만 남은 상태다. 아시안게임을 마친 그는 10월 18일부터 열리는 장애인아시안게임에도 출전한다. 장애인 선수는 아시안게임에도 출전할 수 있는데 한국에서 두 대회를 모두 출전하는 건 그가 처음이다.장민호는 고등학생 시절 장거리(5000m·1만m) 선수였지만 이후 꿈을 포기하고 체대 입시 강사 등을 거쳤다. 2023년 동호회 활동 중에 단거리 재능을 발견하고 다시 선수가 돼서 여러 차례 입상했다.꿈을 막 펼쳐가려던 그에게 어머니와 같은 망막색소변성증 진단이라는 큰 시련이 찾아왔다. 상심이 컸지만 비장애, 장애 국제대회를 동시에 석권할 수 있겠다는 새로운 꿈을 품었다. 그리고 그는 치열한 경쟁을 뚫고 이번에 두 대회 모두 국가대표로 선발됐다.경기 후 만난 장민호는 “제가 육상을 다시 시작하면서 이번 아시안게임을 목표로 했었는데 원했던 꿈의 무대를 밟을 수 있어서 너무 기뻤고 행복했다”면서 “잘하면 동메달까지 도전해 보고 싶다는 생각이 들었었는데 아쉬움이 있다. 그 아쉬움을 장애인 아시안게임 금메달로 풀겠다”고 말했다.한국 육상은 이번 대회를 동메달 3개로 마쳤다. 육상 대표팀이 아시안게임에서 은메달도 따지 못한 건 불참했던 1951년 뉴델리, 1962년 자카르타 대회를 제외하고 처음이다.나고야 류재민 기자