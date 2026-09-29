‘퍼펙트 스매시’… 무적 안세영

K배드민턴 여자 단식·복식 동반 金

이미지 확대 우리는 안세영 시대에 살고 있다… 배드민턴 女단식 사상 첫 2연패 안세영이 일본 아이치현 이치노미야 시민체육관에서 29일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 야마구치 아카네(일본)를 2-0(21-17 21-9)으로 꺾고 금메달을 확정한 뒤 두 주먹을 불끈 쥐고 포효하고 있다. 안세영은 이날 우승으로 아시안게임 최초로 배드민턴 여자 단식 2회 연속 제패라는 새 역사를 썼다. 안세영은 이번 대회 32강전부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않았다. 이치노미야 뉴스1

이미지 확대 안세영이 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 시상식에서 금메달을 목에 걸고 기쁜 표정으로 스매시 준비 자세를 취하고 있다.

이치노미야 뉴스1

이미지 확대 29일 이소희(왼쪽)와 백하나가 같은 장소에서 열린 배드민턴 여자 복식 우승을 차지한 뒤 금메달을 들어 보이는 모습.

연합뉴스

세줄 요약 안세영, 아시안게임 여자 단식 2연패 달성

야마구치 완파, 대회 무실게임 퍼펙트 우승

이소희-백하나, 24년 만의 여자 복식 금메달

2026-09-30 B6면

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배드민턴 여자 단식 세계 1위 안세영(삼성생명)이 아시안게임 최초로 2회 연속 우승이라는 새 역사를 썼다. 배드민턴이 1962년 자카르타 대회부터 아시안게임 정식 종목이 된 이래 여자 단식을 2회 연속 제패한 선수는 안세영이 처음이다.안세영은 29일 일본 아이치현 이치노미야 시민체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 일본의 야마구치 아카네(3위)를 2-0(21-17 21-9)으로 제압하며 시상대 가장 높은 곳에 올랐다. 안세영은 적진에서 열린 ‘결승 한일전’에서 야마구치를 일방적으로 응원하는 홈 팬들의 응원과도 싸워야 했으나, 종합국제대회 결승이 무색하게 압도적인 기량 차이를 과시하며 49분 만에 승부를 매조졌다.안세영은 이번 대회 32강전부터 결승까지 단 한 게임도 내주지 않는 ‘퍼펙트 우승’을 달성했고, 야마구치를 상대로는 최근 상대 전적 9연승을 질주했다. 올 시즌 단체전을 포함해 10번째 우승이고, 공식전 57경기에서 56승이라는 압도적인 기세를 이어가고 있다. 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(2위·중국)에 당한 일격이 올해 유일한 패배다.결승 1게임 초반은 야마구치가 연패 사슬을 끊으려 작심한 듯 페이스를 올리며 안세영을 강하게 몰아붙였다. 그러나 특유의 ‘질식 수비’에 날카로운 공격력까지 장착한 안세영은 빈틈을 허용하지 않았다. 중반까지는 16-16 접전으로 흘렀지만, 예리한 대각 스매시를 앞세운 안세영이 후반에 몰아치며 단숨에 첫 게임을 따냈다.안세영은 2게임에서 4연속 득점한 뒤 5연속 실점하며 잠시 주춤했다. 하지만 야마구치의 추격은 딱 거기까지였다. 야마구치는 체력 한계를 드러내며 급격히 무너졌고, 안세영이 7연속 득점하며 12-5로 달아나 일찌감치 승부를 갈랐다.안세영에 앞서 여자 복식 결승에서는 세계 2위 이소희-백하나(이상 인천국제공항) 조가 난공불락 1위를 지키던 중국의 류성수-탄닝 조를 2-1(26-28 21-18 21-18)로 꺾고 배드민턴 대표팀에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다. 2002년 부산 대회 라경민-이경원 조 이후 24년 만의 아시안게임 여자 복식 금메달이다. 2022 항저우 아시안게임에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나는 두 대회 연속 결승 무대를 밟은 끝에 금메달의 한을 풀었다.류성수-탄닝 조는 이소희-백하나가 올해 5연패를 당했을 정도로 넘기 힘든 상대였다. 그러나 아시안게임 직전 열린 세계선수권대회에서 이들을 꺾고 한국 여자 복식 31년 만의 우승을 일궈내며 이번 대회 전망을 밝혔다.여자 복식 최강 조의 맞대결은 시작부터 피 말리는 접전으로 흘렀다. 두 조 모두 득점과 실점을 촘촘하게 주고받으며 듀스를 거듭했고, 뒷심이 무너진 이소희-백하나 조가 1게임을 내줬다. 2게임은 중국이 초반 리드를 잡았으나, 전열을 가다듬은 한국 조가 따라붙으면서 1-1 균형을 맞췄다. 3게임 후반은 체력이 운명을 갈랐다. 박주봉 감독의 강도 높은 체력 훈련을 소화한 한국이 체력적 우위를 점하며 18-18에서 연속 3득점으로 포효했다.박성국 기자