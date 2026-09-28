스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] 금메달 걸고 귀국한 야구 대표팀 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/28/20260928800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-28 17:49 입력 2026-09-28 17:49 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 류지현 감독과 선수들이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 노시환(앞줄 왼쪽부터)과 곽빈, 김도영 등 선수들이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 꽃다발을 받고 활짝 웃고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 곽빈(왼쪽)과 김도영이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 꽃다발을 받고 활짝 웃고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 류지현 감독이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 환영 행사를 앞두고 활짝 웃고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 곽빈이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 금메달을 목에 걸고 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 김도영이 28일 인천국제공항을 통해 귀국해 인터뷰하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 곽빈 선수가 귀국 후 인터뷰하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 노시환이 28일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 류지현 감독이 귀국 후 인터뷰하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 우승을 차지한 한국 야구 대표팀 류지현 감독과 선수들이 28일 인천국제공항을 통해 귀국, 기념촬영을 하고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 한국 야구팀은? 우승 준우승