스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] “득점” 신지은·김정아 하이파이브 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/28/20260928800006 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-28 15:42 입력 2026-09-28 15:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 득점 성공27일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쉬의 경기. 신지은과 김정아가 득점한 뒤 하이파이브를 하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 사인 보내는 신지은28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쥐의 경기. 한국 신지은이 서브를 받기 전 사인을 보내고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 아쉬운 실점28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쉬의 경기. 한국 신지은이 수비 도중 넘어지고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 비치발리볼 1세트 패배, 아쉬운 한국28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쥐의 경기. 한국 신지은과 김정아가 1세트에서 패배한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 공 넘기는 신지은28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쉬의 경기. 한국 신지은이 공을 넘기고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 신지은, 블로킹 시도28일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쥐의 경기. 한국 신지은이 블로킹을 시도하고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 이미지 확대 경기 앞둔 신지은과 김정아27일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쉬의 경기. 한국 신지은이 경기 시작 전 물을 마시고 있다. 2026.9.28 연합뉴스 27일 일본 아이치현 헤키난 료쿠치 비치 코트에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 비치발리볼 여자 16강 대한민국 신지은-김정아 대 중국 샤신이-옌쉬의 경기.신지은과 김정아가 득점한 뒤 하이파이브를 하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 경기는 2026 아시안게임의 어느 종목인가? 비치발리볼 배구