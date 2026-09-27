높이뛰기 우상혁, 2ｍ22로 동메달…3회 연속 메달 획득 [아시안게임]

세줄 요약 비 속 결선서 2ｍ22 넘어 동메달 획득

2ｍ10·2ｍ18 안정적 성공 뒤 순위 상승

2ｍ25 승부 끝 3위, 3회 연속 메달

이미지 확대 27일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 높이뛰기 결승. 한국 우상혁이 2m22 1차시기 점프에 성공한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

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한국 높이뛰기 스타 우상혁(30·용인시청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 높이뛰기에서 동메달을 목에 걸었다.우상혁은 27일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 대회 남자 높이뛰기 결선에서 2ｍ22를 넘어 동메달을 목에 걸었다. 개인 최고 기록(2ｍ36)과는 차이를 보였다.1ｍ95와 2ｍ00, 2ｍ05를 모두 건너뛴 우상혁은 2ｍ10을 첫 번째 시기에 통과했다.이날 경기장엔 많은 비가 내린 상태였으나 우상혁은 개의치 않고 힘차게 도전을 시작했다.그는 2ｍ14를 1차 시기에서 실패했으나 2차 시기에서 바를 깨끗하게 뛰어넘었다.13명의 선수 중 6명은 2ｍ14를 넘지 못해 탈락했고, 우상혁을 포함해 총 7명의 선수가 순위 경쟁을 이어갔다.우상혁은 2ｍ18로 바를 올렸고, 1차 시기 만에 성공했다.2ｍ18에선 개인 최고 기록 2ｍ31을 가진 일본의 아카마쓰 료이치를 비롯해 2명의 선수가 추가로 탈락했다.우상혁 등 살아남은 5명의 선수는 2ｍ22에서 경쟁을 이어갔다.힘차게 도약한 우상혁은 2ｍ22를 1차 시기에서 뛰어넘으며 환호했다.사르베시 아닐 쿠사레(인도)와 푸차오쉬안(대만)도 1차 시기에서 2ｍ22를 넘었다. 다른 선수들은 모두 실패했다.결국 우상혁과 쿠사레, 푸차오쉬안이 2ｍ25에서 메달 색을 놓고 경쟁했다.먼저 뛴 쿠사레는 1차 시기에서 실패했고, 우상혁도 바를 넘지 못했다.반면 푸차오쉬안은 1차 시기에서 허벅지가 바에 쓸렸지만, 바가 떨어지지 않아 성공했다.쿠사레도 2차 시기에서 이 높이를 넘었고, 우상혁은 2차 시기에서 실패했다.결국 우상혁은 바를 높이는 승부수를 띄웠다.3차 시기에서 같은 높이를 뛴다 해도 경쟁 선수들보다 시도 차수가 많아서 3위가 되기 때문이었다.우상혁은 2ｍ28를 넘지 못했고, 결국 3위로 대회를 마무리했다.우상혁은 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 2ｍ28의 기록으로 은메달, 2022 항저우 대회에서 2ｍ33의 기록으로 다시 은메달을 목에 걸었다.김민지 기자