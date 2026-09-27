항저우 패배 설욕했다…여자 핸드볼, 8년 만에 아시아 정상 탈환

세줄 요약 일본 꺾고 6전 전승 금메달 획득

8년 만에 아시아 정상 탈환

항저우 패배 설욕, 박새영 선방

이미지 확대 여자 핸드볼, 아시안게임 금메달 일본 아이치현 이나자와시 엔트리오에서 27일 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전 한국과 일본의 경기, 금메달을 획득한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.09.27. 이나자와 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 여자 핸드볼 대표팀이 적진에서 일본을 꺾고 8년 만에 아시아 정상을 탈환했다. 일본에 밀려 은메달에 그쳤던 2022 항저우 아시안게임의 아픔도 설욕했다.이계청 감독이 이끄는 대표팀은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 풀리그 최종 6차전에서 디펜딩 챔피언 일본을 27-23으로 꺾으며 6전 전승으로 금메달을 목에 걸었다. 2018년 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만의 아시안게임 우승이다.한국은 여자 핸드볼이 처음 대회 정식 종목에 채택된 1990년 베이징 대회 초대 챔피언을 시작으로 2006년 도하 대회까지 5회 연속 정상을 지켰다. 다만 2010년 광저우 대회에서는 동메달로 대회를 마쳤고, 2014년 인천 대회 우승부터 3연패에 도전했으나 항저우에서 일본에 10점 차이로 패하며 눈물을 삼켰다.이번 대회는 출전 국가가 7개국(한국, 일본, 중국, 홍콩, 베트남, 카자흐스탄, 우즈베키스탄)으로 줄면서 조별리그와 토너먼트 순서가 아닌 각 나라가 한 번씩 모두 맞붙어 순위를 정하는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 앞선 5경기를 모두 이겼고, 자연스럽게 두 나라의 최종전이 금메달의 주인을 가리는 결승전이 됐다.전반 초반은 5연승을 내달린 두 팀의 맞대결답게 팽팽한 접전으로 흘렀다. 점수를 주고받던 흐름은 8-7로 한국이 앞선 상황에서 골키퍼 박새영이 상대의 비어 있는 골문을 향해 장거리 슈팅으로 득점한 뒤 강은혜의 연속 득점으로 한국 쪽으로 넘어왔다. 이어 류은희의 가로채기 후 득점 등 적극적인 수비와 공격으로 일본을 압박한 한국이 전반을 4점 앞선 16-12로 마쳤다.후반은 21-18로 한국이 앞선 상황에서 류은희가 2분간 퇴장당하면서 위기를 맞기도 했지만, 박새영이 선방으로 분위기를 바꿨다. 이어 전지연과 김보은의 돌파 득점까지 더해지며 23-18로 달아났다. 이어 24-22에서 박새영의 선방으로 고비를 넘긴 한국은 종료 3분을 남기고 주장 권한나의 돌파 득점으로 쐐기를 박았다.박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％를 기록, 일본에겐 ‘통곡의 벽’이 됐다.박성국 기자