스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] ‘우리딸 잘했어’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/26/20260926800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-26 17:38 입력 2026-09-26 17:38 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 5 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 도마에서 금메달을 획득한 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 아버지인 여홍철 대한체조협회 전무이사의 축하를 받고 있다. 2026.9.26 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 각각 도마와 평균대에서 금메달을 획득한 여서정과 황서현이 26일 인천국제공항을 통해 귀국하고 있다. 2026.9.26 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 각각 평균대와 도마에서 금메달을 획득한 황서현(왼쪽)과 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 인터뷰를 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.9.26 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 각각 평균대와 도마에서 금메달을 획득한 황서현(왼쪽)과 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 인터뷰를 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.9.26 연합뉴스 이미지 확대 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 각각 평균대와 도마에서 금메달을 획득한 황서현(왼쪽)과 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 인터뷰를 마치고 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.9.26 연합뉴스 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조에 출전해 도마에서 금메달을 획득한 여서정이 26일 인천국제공항을 통해 귀국해 아버지인 여홍철 대한체조협회 전무이사의 축하를 받고 있다.연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 여서정이 금메달을 획득한 종목은? 도마 평행봉