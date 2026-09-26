여자농구도 해냈다! 日 꺾고 우승…한국농구 ‘영광의 시대’는 바로 지금

막판 추격 뿌리치며 12년 만에 왕좌

남자농구 이어 한일전 결승에서 승리

이해란 24점 강이슬 21점으로 활약

이미지 확대 진안(가운데), 박소희(오른쪽) 등 여자농구 선수들이 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자농구 결승전에서 일본을 꺾고 우승한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.26 나고야 뉴스1

이미지 확대 여자농구 대표팀 선수들이 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자농구 결승전 대한민국과 일본의 경기에서 금메달을 확정한 뒤 태극기를 들고 코트를 달리며 기뻐하고 있다. 2026.9.26 나고야 뉴스1

이미지 확대 여자농구 대표팀 선수들이 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자농구 결승전 대한민국과 일본의 경기를 승리한 뒤 함께 모여 기념 촬영을 하고 있다. 2026.9.26 나고야 뉴스1

세줄 요약 여자농구, 일본 꺾고 12년 만의 정상 복귀

박지수 공백 속 빠른 공수 전환으로 열세 극복

남녀 농구 합쳐 금메달 3개, 동메달 1개 수확

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여자농구 대표팀이 12년 만에 아시안게임 우승을 차지하며 한국농구 역대급 황금기를 완성하는 완벽한 마침표를 찍었다. 남자농구에 이어 개최국 일본을 꺾고 우승하면서 한국은 이번 대회 농구에서 금메달 3개와 동메달 1개로 대회를 마쳤다.한국은 26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 여자농구 결승 한일전에서 75-70으로 승리했다. 2014년 인천 대회 이후 12년 만의 우승이자 이번 대회 대한민국 선수단의 16번째 금메달이다. 남자농구, 남자 3X3에 이어 농구에서 나온 세 번째 금메달이다. 여자 3X3은 사상 최초로 입상에 성공하며 동메달을 땄다.전날 최대 난적으로 꼽힌 중국을 꺾고 올라온 한국이었기에 자신감이 넘쳤다. 이번 대회에서 한국 농구의 대들보 박지수(청주 KB)가 빠지는 어려움 속에서도 선수들은 빠른 트랜지션과 과감한 외곽슛, 강한 수비로 높이의 열세를 극복하고 우승을 거머쥐었다.1쿼터부터 한국이 기선을 제압하며 기분 좋게 출발했다. 한국은 먼저 3점을 얻어맞고 시작했지만 상대를 3점에 계속 묶어둔 채 15점까지 달아나며 단숨에 기세를 잡았다. 이소희(부산 BNK)의 연속 득점과 이해란(용인 삼성생명), 강이슬(아산 우리은행)의 득점을 엮어 점수 차를 벌려 나갔다. 일본은 거듭된 슛 미스와 턴오버로 한국에 끌려다녔고 1쿼터는 한국이 27-15로 앞선 채 마쳤다.한국은 2쿼터에도 15점을 넣고 8점을 내주며 경기를 주도했다. 3점슛이 3개나 들어간 게 결정적이었다. 2쿼터 시작과 함께 터진 강이슬의 3점, 이해란의 3점에 이어 경기 종료 직전 터진 이소희의 3점까지 성공하며 일본을 좌절시켰다. 전반 벌어진 이 점수 차가 결국 승리의 원동력이 됐다.3쿼터 일본이 28점을 넣고 한국이 21점을 넣으며 점수 차가 좁혀졌지만 그래도 한국은 분위기를 내주지 않았다. 선수들은 협력 수비와 빠른 움직임으로 내외곽에서 밀리지 않으려 고군분투했다. 4쿼터 5분을 남기고 강이슬의 득점으로 70-62로 앞서며 무난한 승리가 예상됐지만 일본의 추격이 워낙 거셌다. 일본은 오와키 하루가 2점슛에 이어 얻은 자유투 2개를 모두 얻으며 4점 차까지 추격했다.그러나 이해란이 골밑을 파고들어 득점에 성공하며 72-66으로 한숨 돌렸다. 서로 체력이 바닥난 상태에서 오와키가 다시 슛을 성공시키며 4점 차로 쫓아오면서 경기장에는 긴장감이 감돌았다. 이소희가 종료 16.6초 전 5반칙 파울로 물러났고 이게 팀파울이 되면서 자유투가 됐다. 아카기 리호는 자유투를 모두 놓쳤지만 오와키가 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공하며 2점 차까지 좁혀졌다.그러나 다급해진 일본이 강이슬을 상대로 파울을 범하면서 팀파울이 됐고 강이슬이 침착하게 슛을 모두 성공하며 다시 4점 차가 됐고, 이어 이해란이 또 팀파울로 얻어낸 자유투 2개 중 1개를 성공하며 경기를 매조졌다.한국은 이해란이 24점 9리바운드, 강이슬이 21점 7리바운드, 이소희가 16점 6리바운드 4어시스트로 활약하며 승리를 이끌었다. 일본은 오와키가 23점 13리바운드로 분전했지만 안방에서 패배를 막을 수 없었다.나고야 류재민 기자