‘막판 대역전’ 오상욱이 끝냈다! 한국 펜싱, 일본 꺾고 아시안게임 4연패 달성

44점까지 밀리다 연속 득점으로 승리

이미지 확대 오상욱이 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 펜싱 남자 사브르 단체전 대한민국과 일본의 결승에서 공격에 성공한 뒤 포효하고 있다 2026.9.26 도코나메 뉴스1

세줄 요약 오상욱, 일본전 막판 역전승으로 결승 마무리

한국 남자 사브르, 45-44 승리로 4연패 달성

개인전 이어 2관왕, 통산 5번째 금메달 획득

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대한민국 펜싱의 에이스 오상욱이 극적인 역전승을 거두며 2026 아이치·나고야아시안게임 펜싱 사브르 남자 단체전 금메달을 가져왔다. 오상욱은 개인전에 이어 2관왕에 올랐고 한국 펜싱은 대회 세 번째 금메달이자 첫 번째 단체전 금메달을 목에 걸었다.오상욱, 박상원(이상 대전광역시청), 도경동(대구광역시청), 황희근(한국체대)이 나선 한국 사브르 대표팀은 26일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 대회 펜싱 남자 사브르 단체전 결승에서 일본을 45-44로 꺾고 우승을 차지했다. 대회 4연패이자 대한민국 선수단의 15번째 금메달이다. 오상욱은 아시안게임 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다.첫 주자로 나선 박상원이 고쿠보를 상대로 5점을 뽑고 3점만 허용하면서 한국이 5-3으로 앞서갔다. 2라운드에서는 오상욱이 요시다 겐토를 5-3으로 제압해 10-6으로 격차를 벌렸다. 도경동도 힘을 보탰다. 3라운드에서 쓰보 하야토를 상대로 5점을 뽑는 동안 2점만 내주면서 한국은 15-8로 7점 차까지 달아났다.한국이 조금씩 앞서가던 경기는 7라운드에서 일방적으로 밀리며 역전당했다. 도경동이 요시다에게 9점을 내주고 2점만 얻어내며 7라운드가 32-35로 끝났다. 8라운드에서 박상원이 힘을 냈지만 쓰보가 먼저 40점에 도달하며 약간의 아쉬움을 남겼다. 마지막 9라운드는 39-40에서 오상욱이 피스트 위에 올랐다.일본의 고쿠보 마오가 44점에 먼저 도달하면서 한국에 패색이 짙어졌다. 그러나 오상욱은 역시 오상욱이었다. 오상욱은 연달아 점수를 내며 순식간에 44-44까지 따라갔고 마지막 1점 승부에서 먼저 공격을 시도한 것이 인정되면서 결국 45-44로 경기를 끝냈다.한국 남자 사브르는 세계 무대에서도 꾸준히 강자의 면모를 보이고 있다. 2012 런던올림픽을 시작으로 2021년 열린 2020 도쿄올림픽과 2024 파리올림픽까지 남자 사브르 단체전이 열린 올림픽에서 3회 연속 금메달을 획득했다.나고야 류재민 기자