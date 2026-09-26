김나현·문나윤, 아시안게임 다이빙 여자 싱크로 10m ‘사상 첫 동메달’

세줄 요약
- 김나현·문나윤, 아시안게임 첫 동메달 획득
- 여자 싱크로 10m 플랫폼 결승 276.90점 3위
- 마지막 고난도 연기 성공, 말레이시아 제압
한국 여자 다이빙 김나현(강원특별자치도청)과 문나윤(제주특별자치도청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 싱크로 10m 플랫폼에서 한국 선수 처음으로 동메달을 목에 걸었다.
김나현-문나윤 조는 26일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 대회 다이빙 여자 싱크로 10ｍ 플랫폼 결승에서 1∼5차 시기 합계 276.90점을 기록하면서 3위에 올랐다.
두 선수는 1차 시기 48점을 받으며 2위로 출발해 2차 시기 46.8점, 3차 시기 63.84점, 4차 시기 53.94점을 기록하며 3∼4위권을 두고 접전을 이어갔다.
두 선수는 마지막 5차 시기에서 난도 3.2의 뒤로 돌아 두 바퀴 반을 돌고 한 바퀴 반을 비트는 고난도 연기를 성공시키며 64.32점을 획득해 4위인 말레이시아조를 여유 있게 따돌리고 시상대에 올랐다.
금메달과 은메달은 지난 2024 파리 올림픽에서 활약했던 강자들이 나란히 차지했다.
‘세계 최강’ 중국의 천위시-루웨이 조는 347.82점의 압도적인 점수로 시상대 맨 위에 섰다. 특히 천위시는 파리 올림픽 당시 취안훙찬과 짝을 이뤄 우승한 데 이어 이번 대회에서도 금메달을 목에 걸었다.
파리 올림픽 은메달리스트인 북한의 조진미-김미래 조 역시 317.64점을 기록하며, 이번 대회에서도 2위에 올라 은메달을 수확했다.
박다운 기자
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