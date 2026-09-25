남자 농구 3X3 사상 첫 우승! 카타르 꺾고 800번째 金 주인공 됐다

이주영 9점 활약 앞세워 19-10 제압

2018년 은메달 넘어 최고 성적 거둬

여자팀은 태국 꺾으며 사상 첫 동메달

이미지 확대 3대3 농구 대표팀 선수들이 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 남자 3대3 농구 결승전에서 카타르를 꺾고 우승한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.25 나고야 연합뉴스

세줄 요약 남자 3X3 농구, 아시안게임 첫 우승 달성

카타르 19-10 완파, 한국 통산 800번째 금메달

여자 대표팀도 태국 꺾고 사상 첫 동메달 획득

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국 3X3 남자 농구 대표팀이 아시안게임 사상 처음으로 정상에 올랐다. 한국 농구는 이번 대회에서 금메달 2개, 동메달 1개를 획득했다.배길태 감독이 이끄는 대표팀은 25일 일본 나고야 긴조후토역 광장 특설 코트에서 열린 대회 결승전에서 카타르를 19-10으로 꺾고 한국의 13번째 금메달을 목에 걸었다. 한국 3대3 농구가 아시안게임에서 우승한 것은 이번이 처음으로 이 금메달은 한국의 역대 아시안게임 800번째 금메달이기도 하다.이주영, 김승우(이상 연세대), 이동근(고려대), 구민교(성균관대)로 구성된 한국은 조별리그에서 태국, 일본, 싱가포르를 연거푸 격파하며 토너먼트에 진출했다. 8강에서는 중국을 22-13, 4강에서는 필리핀을 21-9로 꺾으며 엄청난 기세로 결승까지 진출했다. 결승에서도 큰 위기 없이 우승하며 새 역사를 썼다.한국은 먼저 이주영이 골밑을 파고들어 2점을 가져왔으나 카타르에 2점슛을 내줘 2-2가 됐다. 카타르의 추격이 이어졌지만 구민교가 자유투로 격차를 벌려 5-3이 됐고 이주영의 연속 2점슛이 터지며 단숨에 9-4까지 달아났다.11-6으로 앞서던 경기 종료 1분 29초 전 한국은 이동근과 이주영의 외곽포가 연달아 터지며 15-7로 단숨에 달아나 승기를 굳혔다. 남은 경기에서 큰 이변은 없었다. 이주영이 2점슛 3개를 포함해 양 팀 통틀어 최다인 9점을 몰아치며 공격의 선봉에 섰고 이동근은 양 팀 최다인 6리바운드를 걷어내며 든든하게 골밑을 지배했다. 김승우는 5점 4리바운드, 구민교는 2점 3리바운드를 기록했다.한국은 이번 금메달로 3X3 농구가 정식 종목으로 채택됐던 2018년 자카르타·팔렘방 대회 은메달을 넘어 최고 성적을 경신했다. 앞서 형들이 나선 남자농구가 일본을 꺾고 12년 만에 금메달을 차지한 데 이어 동생들까지 아시아 정상에 오르면서 한국 농구가 황금기를 맞았다.이에 앞서 김정은(부산 BNK), 최예슬(용인 삼성생명), 허유정(인천 신한은행), 송윤하(청주 KB)로 꾸린 여자 3X3 대표팀은 동메달 결정전에서 태국을 21-8로 꺾으며 사상 처음으로 아시안게임 메달을 목에 걸었다.나고야 류재민 기자